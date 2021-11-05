Bakan Bilgin'den asgari ücretliyi umutlandıran açıklama

Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki sunumu öncesinde asgari ücret açıklamasında bulundu. TBMM'den Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlık sunumu başlamadan önce CHP ve HDP milletvekilleri asgari ücrete zam taleplerini pankartlar ve sloganlarla dile getirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de konuşmasına başlarken, bu taleplere işaret ederek, "Bu hassasiyetler ciddi bir sorumlulukla karşı karşıya bulunduğumuzu gösteriyor. Asgari ücret ile ilgili hepimizin yaptığı hesaplar var. Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyenin belirlenmesi düşüncesiyle hareket ediyoruz.

Asgari ücret ile ilgili yaklaşık 2 bin 500 muhtelif sektörlerde çalışan işçi, işveren , yöneticiler, esnaf başka mesleklerden insanları kapsayan araştırma ile topumun beklentilerini belirleyen bir araştırma yapıyoruz. Bu bizim için bir kamuoyu beklentisini de gösterme şeklinde bir çalışma olacak. Hesaplarımızı yaparak işçilerimizi koruyacak Asgari Ücret meselesini gündemden çıkaracak bazı rahatlamalar sağlayacağını şimdiden söyleyebilirim." dedi.