Bakan Bilgin'den depremzedeler için 'nakdi ücret desteği' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işsizlik ödeneği alamayanlar ile kısa çalışma ödeneği alamayan depremzedelere günlük 133,44 TL 'nakdi ücret desteği' verildiğini açıkladı. 

Bakan Bilgin'den depremzedeler için 'nakdi ücret desteği' açıklaması
23 Şubat 2023 Perşembe 10:01

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesindeki emekçilerimizi korumak amacıyla OHAL süresince işten çıkarma yasağı uyguluyoruz. Bölgedeki işçilerimizin çalışamadıkları süre için Kısa Çalışma Ödeneği ile ücret desteği veriyoruz. İşyeri deprem nedeniyle kapanmış olan ve işsizlik ödeneği alamayanlar ile kısa çalışma ödeneği alamayan depremzedelerimize günlük 133,44 Türk Lirası Nakdi Ücret Desteği veriyoruz. Sosyal Devlet şuuruyla deprem bölgesindeki emekçilerimizin yanında olup yaraları sarmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. 

Önceki Haber
Bakan Soylu, depremde can kaybını duyurdu: 43 bin 556
Sonraki Haber
Ankara'da iki minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Bakan Kurum: Deprem bölgesinde 73 bin 972 köy evi yapacağız
Bakan Kurum: Deprem bölgesinde 73 bin 972 köy evi yapacağız
0
Fenerbahçe Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Fenerbahçe Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Balıkesir Üniversitesi personel alımı
Balıkesir Üniversitesi personel alımı
0
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 25 kişi alacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 25 kişi alacak
0
Domates, salatalık ektikleri seralar depremzedelere ‘ev’ oldu
Domates, salatalık ektikleri seralar depremzedelere ‘ev’ oldu
0
Deprem kayıtlarındaki hata nedeniyle 'ölü' görünüyor 
Deprem kayıtlarındaki hata nedeniyle 'ölü' görünüyor 
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.