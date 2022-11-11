DÜĞÜNDE İLGİNÇ ANLAR!
DÜĞÜNDE İLGİNÇ ANLAR!
0
YILBAŞI İKRAMİYESİ BELLİ OLDU!
YILBAŞI İKRAMİYESİ BELLİ OLDU!
0
DERBİNİN KAZANANI GÖZTEPE OLDU
DERBİNİN KAZANANI GÖZTEPE OLDU
0
'ÜÇLÜ VİRÜS' UYARISI
'ÜÇLÜ VİRÜS' UYARISI
0

Bakan Bilgin'den sözleşmeli memurlara kadro müjdesi!

Bakan Bilgin'den sözleşmeli memurlara kadro müjdesi!
11 Kasım 2022 Cuma 11:55

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den binlerce sözleşmeli memurun beklediği habere ilişkin sevindiren açıklama geldi. Bilgin, "Sözleşmeli memurları bu ay içerisinde kadrolu hale getireceğiz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hem asgari ücret hem de sözleşmeli memurlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Sözleşmeli memurların merakla beklediği kadro düzenlemesiyle ilgili konuşan Bilgin, "Sözleşmeli personelin çalışma şartlarını değiştirmeyi düşünüyoruz o çalışmayı tamamladık. Tahmin ediyorum önümüzdeki hafta veya bu ay içinde onu uygulamaya geçireceğiz" dedi.

Bakan Bilgin, yaptığı açıklamada çalışmanın sadece 4B'lileri kapsayacağını söyledi. Buna göre 4A'lı çalışanların kadroya girişiyle ilgili bir çalışma olmayacak. Söz konusu düzenleme yasalaştığında yaklaşık 600 bine yakın sözleşmeli kamu personeli kadroya geçmiş olacak.

Bakan Bilgin, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı: "Aralık ortasında asgari ücret komisyonunu toplayacağız. Temsilcileriyle bunu gerçekleştireceğiz. Tüm emekçilerin enflasyon karşısında koruyacak sosyal devlet duyarlılığıyla işe başlıyoruz.

"EYT'Yİ ARALIK AYI İÇERİSİNDE MECLİS'E TAKDİM EDECEĞİZ"

Bakan Bilgin, milyonların beklediği EYT düzenlemesiyle ilgili de konuştu. Bilgin, "Biz bu sene meclisin kararıyla 3600 ek gösterge meselesini düzenledik. Yaklaşık 6 milyona yakın insanın emeklilik şartları düzenlenecek kapsamlı düzenleme yaptık. İnşallah aralık ayı içinde meclise takdim edeceğiz EYT düzenlemesini" dedi.

Etiketler; #vedat bilgin #sözleşmeli memur #eyt #haber
Önceki Haber
İntihar ettiği ileri sürülmüştü. Gerçek iki yıl sonra ortaya çıktı!
Sonraki Haber
Bakan Bilgin'den sözleşmeli memurlara kadro müjdesi!
İntihar ettiği ileri sürülmüştü. Gerçek iki yıl sonra ortaya çıktı!
İntihar ettiği ileri sürülmüştü. Gerçek iki yıl sonra ortaya çıktı!
0
Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak
0
Sayıştay Başkanlığı bilişim personeli alacak
Sayıştay Başkanlığı bilişim personeli alacak
0
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 74 kişi alacak
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 74 kişi alacak
0
Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesi belli oldu!
Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesi belli oldu!
0
'Sen kimsin lan' diye bağırarak öğrencisinin boğazını sıktı!
'Sen kimsin lan' diye bağırarak öğrencisinin boğazını sıktı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.