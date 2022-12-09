Bakan Bilgin konuştu ama EYT'li yanıt alamadı!

EYT'lilerin gözü kulağı gelecek açıklamalarda. EYT ile ilgili geçtiğimiz günlerde kadınlarda 48, erkeklerde ise 50 yaş kriteri getirileceği iddiaları gündeme gelmişti. Konu ile ilgili Bakan Vedat Bilgin de Meclis'te yapacağı konuşmayı işarete ederek yanıtı orada vereceğini söylemişti. Ancak Bilgin konuşmasında yaş konusuna hiç girmedi. Bilgin yaptığı açıklamada "EYT konusunda en kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin endişesi olmasın." ifadelerini kullandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Genel Kurulu'nda, bakanlığı ve bağlı kuruluşlarla ilgili 2023 Yılı Bütçe sunumunu yaptı.

Bakan Bilgin, Türkiye'deki sendikalaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sendikalaşmayı önemsediklerini belirten Bakan Bilgin şöyle dedi:

"Sendikalaşmayı önemsiyoruz. Bizim görev alanımızda çalışma ilişkileri ilk sırada yer almaktadır. Endüstriyel ilişkilerde, işçi- işveren ilişkisi önemlidir. Biz devlet olarak nerede duruyoruz sorusu Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren devlet emekçilerinin hukukunu düzenleyecek tedbirleri almaya gayret etmiştir. Cumhuriyet, herkesin cumhuriyetidir. Çalışanlarını koruyan bir sosyal devlet anlayışına dayanmaktadır. Modern toplumda sendikalar en önemli kurumdur. Emekçilerin örgütlenmesi onları işverene karşı eşit hale getirecek bir müessese olarak düşünülmüştür. Kanunlarımız bu anlayışla işlev görmektedir. Sendikalaşmayı önemli görüyoruz. Türkiye'de kamuda sendikalaşma oranı yüksek sayılabilir, işçilerimizde oran düşüktür. Yüzde 14 oranı Türkiye'nin geldiği yere oldukça geri anlayıştır."

İşçilerin yanında olduğunu vurgulayan Bakan Bilgin, "Sendikalaşmanın önünü açacak mücadeleyi desteklememiz lazım. Bugün sendikalaşan iş yerlerinde örgütlenen işçilere tavırlar var. Bunlar bana ulaştığı zaman sendika kimliğine bakmam. Patronunu ararım, arattırırım. Hukuka aykırı hangi işlem varsa üzerine giderim, kapatmak da dahil. İşçilerin yanındayım. Hukukun arkasında durmak görevimizdir. Sendikal özgürlükleri genişletecek düzenlemelere ihtiyaç var. İşverenlerin iş kolu müraacatında keyfilikler var. Oranlara bakıyor ve örgütlenemez diye ya da örgütlenebilir diye iş kolu değişikliği yapıyor. Bizim belirlediğimiz iş yerine biz onu tayin edeceğiz. Buralarda sendikalarımızın yanında duracağız" dedi.

'ASGARİ ÜCRET ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR'

Bakan Bilgin, asgari ücretle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Bugün yeniden asgari ücretle ilgili görüşmelerimiz başladı. Üçlü bir masada görüşmeler devam ediyor. 'Kamuoyunun beklentisi nedir diye?' Türkiye çapında bir araştırma yaptırdık" diye konuştu.

Beklentilerin farklı olduğunu anlatan Bakan Bilgin şöyle dedi:

"Asgari ücretle çalışan işçiler, Türkiye'nin her tarafında farklı ücret düzeylerini bekliyor. Küçük, orta ve büyük işletmelerde çalışan işverenlere ve işçilere soruldu. Kapsamlı çalışma yapıldı. Kamuoyuyla paylaştığımız kısmı daha çok asgari ücret beklentiyi yansıtan kısmıydı. Önümüzdeki dönemde asgari ücretle ilgili konuşulan çeşitli rakamlar var. Benim burada komisyon çalışmalarını sürdürürken, rakam telaffuz etmem yakışık almaz. Sık sık asgari ücretin yüzde 60 düzeyinde oluştuğu söyleniyor. Bu doğru değil, asgari ücretlerin oranı yüzde 38 küsür. O da küçümsenecek bir rakam değildir. Onu ciddiye almamız lazım. Rakamı doğrultmak için söylüyorum. Bu bize şunu gösteriyor. Asgari ücret düzenlemesi sadece asgari ücretlileri ilgilendiren bir konu değil. Asgari ücrete ciddi düzenleme yaptığınızda bütün ücretler farklılaştırıyor."

İSTİHDAM SORUNU

Bakan Bilgin, çalışma hayatıyla ilgili en önemli sorunlardan bir tanesinin, 'istihdam sorunu' olduğunu kaydederek, "Herhangi bir yerde bir işsiz yakınımız, hepimizin yakınında var. Mezun olmuş bir çocuğun işe girememesi aile için ciddi sorun. İşsizlikle mücadeleyi kendi araçlarımızla sürdürmeye çalışıyoruz. Temel çözüm yolunun iktisadi büyüme olduğunu biliyoruz. Yüzde 5'in üzerinde bir büyüme Türkiye'de 700 bin istihdam yaratıyor. Yüzde 7'nin üzerinde ise 1 milyonun üzerinde istihdam yaratıyor. Temel problem büyümenin yüksek ve sürdürülebilir olmasıdır. Bunun dışında elimizde araçlar var. Biz pasif işgücü politikalarıyla istihdamın desteklenmesini sağlayan politikalar izliyoruz. Bunlar kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret vs. aktif işgücü politikalarımızın etkisi ise bunlar doğrudan doğruya işletmelere yeni istihdam şartıyla verilen desteklerdir" değerlendirmesinde bulundu.

SÖZLEŞMELİ PERSONELDE 500 BİN HEDEFİ

Bakan Bilgin, önümüzdeki günlerde Meclis gündemine gelmesi beklenen, sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin detayları paylaşarak, "Sözleşmeli personelin (memurun) hangi tür olursa olsun bunların hepsini toparlayıp disiplin altına alıyoruz. Hemen kadroya geçiriyoruz" dedi.

Bakan Bilgin konuşmasının devamında şöyle dedi:

"Toplu sözleşmede yapmayı taahhüt ettiğimiz önemli düzenleme; sözleşmeli personelin kadroya alınması. Sözleşmeli memurların, 4B, 4C, 4D, hangi tür olursa olsun, kamuda eskiden kalan, Bakanlar Kurulu kararıyla çıkarılan 32 tür sözleşmeli personel var. Bunların hepsini toparlayıp disiplin altına aldık. Öğretmenleri alıyoruz. Hemen kadroya geçiyorlar, çalışmamız öyle. Sayın Cumhurbaşkanının konuşması ayrıntılı konuşma değildi, ayrıntısını ben anlatıyorum. Sözleşmeli hemşeriler var, aile hekimi çalışanları var, üniversite asistanlar var bunun içinde. Sağlık çalışanlarımız var. Sanatçılarımız var. Bütün bunları kapsamı içerisine aldık. Yaklaşık 500 bine ulaşacak bir sayı şu anda gündemde. Bu çalışmamız teknik olarak bitti. İrade Millet Meclisi'nin iradesidir. Bu konuda çalışmalara destek vereceklerine inanıyorum. Bu çalışmanın reform niteliğinde bir çalışma olduğunun altını çizmek isterim."

EYT AÇIKLAMASI

Bakan Bilgin EYT konusuna değinirken, çalışmaların devam ettiğini belirterek, "EYT konusu Türkiye'nin önündeki en önemli konulardan biri, Türk kamuoyunun da en fazla ilgilendiği sorunlardan biri. Beni arayan arkadaşlarımız, gazeteci tanıdıklarım, doğrudan doğruya EYT'li olan yurttaşlarımız hep bu soruyu soruyorlar; niye uzadı? Bir defa herkesi dinlemek zorundayız. En son odaları dinlemeye başladık. Meselenin bir boyutu iş adamlarının kıdem tazminatları. Doğrudan doğruya işverenleri ilgilendiriyor. İşveren, 'benim kıdemli çalışanlarım yaklaşık işletmelerde yüzde 15, en düşüğü yüzde 10, biz bunları kaybetmek istemeyiz, ama mali yükü var' deniyor. Başka tekliflerde bulunanlar, 'şunu öteleyin' diyenler oluyor. Bir de bizim çalışmanın teknik yönüyle ilgili problemler var. Bizde büyük çoğunluğu iş değiştirmiş, evrakları bulunamıyordu, o zaman dijital dönüşüm yoktu. Bütün bunları temin etmeye çalışıyoruz. Bütün bu çalışmaları tamamladığımız zaman, gerçek boyutları ortaya çıktığı zaman kamuoyuyla paylaşacağım."

'OCAK AYINDAN ÖNCE MECLİS'E GELECEK'

Bakan Bilgin, EYT ile ilgili düzenlemenin ocak ayından önce Meclis'e geleceğini duyurarak şöyle devem etti:

"EYT konusunda en kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin endişesi olmasın. Burada temel kriterler var. Üç kriter var. Komisyonda da söyledim. Bugün yaş şartı olmasaydı haziran ayına kadar ne kadar insan emekli olabilirdi, onu açıklamıştım. 1.5 milyon demiştim. Ocak ayında biraz daha yükselecek. Türkiye'nin emekçileri, önümüzdeki günlerde asgari ücrette emekçilerimizden yana tavır alacağız. Sözleşmeli personel meselesini en geniş kapsamda çözdük, Meclis'e gelecek. EYT meselesi de gündeme geldiği zaman aynı kapsayıcılıkta olacaktır."