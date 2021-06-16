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Bakan böyle duyurdu: Bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalaması

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildiğini belirterek, "Bu yakalama, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır" dedi

Bakan böyle duyurdu: Bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalaması
16 Haziran 2021 Çarşamba 10:34

Ticaret Bakanı Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ticaret Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalaması yapılmıştır. Bu yakalama, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır. Bu başarılı operasyondan ötürü Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #mersin limanı #kokain #kokain operasyonu
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