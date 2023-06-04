Bakan Kacır, görevi Varank'tan devraldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevini devralan Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye Yüzyılı'nı tam bağımsız Türkiye anlayışı ve milli teknoloji hamlesi vizyonuyla gerçekleştirebilmek için canla başla çalışacağız" dedi

Bakan Yardımcısı olarak görev yaptığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında bakanlık görevine getirilen Mehmet Fatih Kacır, düzenlenen devir teslim töreni ile Mustafa Varank'tan görevi devraldı. Törende konuşan Mustafa Varank, bakanlık görevini layıkıyla yerine getirmek için gayret ettiklerini belirterek, "Hayatlar gibi görevler de sorumluluklar da bu dünyada geçici. Bu görevleri, sorumlulukları her zaman bu millete hizmet etme sevdasıyla yerine getirdiğinizde netice alabiliyorsunuz. Biz de o şuurla 5 yıllık görevimizin bugün itibariyle sonuna gelmiş olduk. Bu bir bayrak yarışı. Nasıl biz bu görevleri yerine getirdiysek, bizden sonra da arkadaşlarımız bu görevleri yerine getirmeye devam edecekler. Mutluluğumuz, kendi ekibimizden bir arkadaşımızın bu yola devam edecek olması. İnşallah Fatih Bey aynı şuurla, aynı sorumlulukları yerine getirmeye devam edecek. Buradaki tecrübesini başka bir görevle, bir bakanlık koltuğuyla devam ettirecek. Ben bu işi layıkıyla yapacağına yürekten inanıyorum" dedi.

BAKAN KACIR: ÇITA ÇOK YÜKSEK

Bakan Kacır ise bugüne kadar ki hizmetleri nedeniyle Mustafa Varank'a teşekkür ederek, "Yöneticilik çok kişiye nasip olur; ama bunların bazılarına büyük işler yapmak nasip olur. Büyük işler yapmak nasip olan yöneticilerin ancak bazılarına bu büyük işlerin toplum tarafından sahiplenilmesini de sağlamak nasip olur. Yine onların da ancak bazılarına milletin sevgisini kazanmak nasip olur. Sayın Bakanım; geçtiğimiz 5 yıl boyunca gece gündüz ortaya koyduğunuz emekle, gayret ve çabayla, Sayın Cumhurbaşkanımızın bir yol arkadaşı olarak bütün bunları Allah'ın izniyle elde ettiniz. Milletimizin sevgisini, takdirini kazandınız ve bizlere de gerçekten örnek bir bakanlık dönemi geçirdiniz. Ben tekrar sizinle yol arkadaşı olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Bakan Varank döneminde çok büyük gururlar yaşadıklarını söyleyen Kacır, "Türkiye'nin otomobili, 60 yıllık bir rüya sizlerin öncülüğünde gerçekleşmiş oldu. Uzaya milli görüntüleme uydumuz İMECE'yi yine bu dönemde gönderme başarısı elde ettik. Gökdoğan gibi, Bozdağan gibi kritik teknoloji projelerini bu dönemde tamamlamak nasip oldu. Teknoloji odaklı sanayi hamlesi programını sizin öncülüğünüzde bu dönemde başlattık. Çıta çok yüksek, bunun farkındayız, bilincindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı tam bağımsız Türkiye anlayışı ve milli teknoloji hamlesi vizyonuyla gerçekleştirebilmek için canla başla çalışacağız" ifadelerini kullandı.