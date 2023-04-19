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Bakan Kasapoğlu, İzmir'de milli cimnastikçileri Togg'la evine bıraktı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Cimnastik Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcuları, kullandığı yerli ve milli otomobil Togg'la evlerine bıraktı

Bakan Kasapoğlu, İzmir'de milli cimnastikçileri Togg'la evine bıraktı
19 Nisan 2023 Çarşamba 15:46

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, AK Parti İzmir 1. Bölge milletvekili adayı olan Kasapoğlu, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda milli sporcuları karşıladı.

Bakan Kasapoğlu, milli cimnastikçiler Ahmet Önder, Adem Asil, Mehmet Ayberk Koşak ve Kerem Şener'i Togg ile şehre götürerek evlerine bıraktı. Ayrıca sporcular da Kasapoğlu'nun teklifiyle direksiyon başına geçerek Togg ile test sürüşü yapma fırsatı buldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Avrupa Cimnastik Şampiyonası #cimnastik #Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu #izmir #togg
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