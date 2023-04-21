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Bakan Kasapoğlu, İzmir'de vatandaşlarla bayramlaştı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'in Buca ilçesinde vatandaşlarla bayramlaştı

Bakan Kasapoğlu, İzmir'de vatandaşlarla bayramlaştı
21 Nisan 2023 Cuma 08:55

AK Parti İzmir 1. Bölge milletvekili adayı olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ramazan Bayramı namazı için Bilal-i Habeşi Camisi'ne makam aracı olarak kullandığı Togg'la geldi.

Namazın ardından cemaatle bayramlaşan Kasapoğlu, vatandaşlarla sohbet etti. Cami çıkışında da vatandaşlarla bayramlaşan Kasapoğlu, cemaate gevrek dağıttı.

Kasapoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İzmir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ramazan ayının rahmet, mağfiret ve cehennem azabından kurtulma ayı olduğunu aktaran Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Hamdolsun, millet olarak bir olarak, beraber olarak mübarek ayı en güzel şekilde idrak etmenin huzurunu yaşıyoruz. Rabb'im hepimizi tekrar bu güzel iklime, huzurla, afiyetle, sağlıkla hep beraber eriştirsin. Bayramlar ayrı bir birlik, beraberlik ortamı, kardeşlik iklimi. İnanıyorum ki tüm insanlığın birliğine, İslam aleminin beraberliğine, uhuvvetinin güçlenmesine vesile olsun. Zor süreçlerden geçtik. 6 Şubat itibarıyla art arda yaşanan depremler ve yitirdiğimiz kardeşlerimiz... Ben bu vesileyle tüm kardeşlerimize Rabb'imden rahmet niyaz ediyorum. Rabb'im bizleri, tüm insanlığı, bu tür musibetlerden, felaketlerden korusun. Millet olarak bu güzel iklimi, en güzel şekilde değerlendiririz ve nice bayramlara birlikte erişiriz."

Bu arada bayram namazına gelenler, Togg'u inceleme fırsatı buldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #togg #Razaman Bayramı #namaz #izmir #Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu #buca
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