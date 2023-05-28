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Bakan Kasapoğlu, oyunu İzmir'de kullandı

Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'deki Atatürk Lisesi'nde oyunu kullandı

Bakan Kasapoğlu, oyunu İzmir'de kullandı
28 Mayıs 2023 Pazar 13:31

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için Konak ilçesinde bulunan Atatürk Lisesi'ne, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş ile geldi. Bakan Kasapoğlu, oyunu burada 1260 numaralı sandıkta kullandı. Kasapoğlu oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Oy verme süreci başladı. Ülkemiz için, milletimiz için hayırlı olsun. Bir demokrasi şöleni yaşıyoruz. Halkımız akın akın sandıklara koşuyor. İnanıyoruz ki yine Türkiye kazanacak, ülkemiz kazanacak. Türkiye seçimlerini her daim demokratik olgunlukla en güzel atmosferde gerçekleştirmiş bir ülkedir. Bunu 14 Mayıs'ta gördük. Bugün de yine inşallah aynı olgunlukla en güzel şekilde, karşılıklı sevgi, saygı çerçevesinde bunu yaşayacağız. İnanıyorum ki en güzel şekliyle de yeni bir dönemi, Türkiye demokrasi süreci başlatacaktır. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Sandıklarda görev alan tüm sandık görevlilerine, bugünkü süreci yürüten tüm görevlilere de teşekkür eden Bakan Kasapoğlu, "Onların bu süreçteki misyonu demokrasimiz adına, ülkemiz adına çok ama çok kıymetli. Her birine kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu #izmir
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