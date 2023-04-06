Bakan Kirişci, Aydın'da misafir edilen depremzedelerle iftar yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin memleketlerini yalnız bırakmamalarının önemine dikkat çekti.

Bakan Kirişci, Aydın'da misafir edilen depremzedelerle iftar yaptı
06 Nisan 2023 Perşembe 21:12

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Aydın'ın İncirliova ilçesindeki bir incir işletmesi ziyaretinin ardından kentte misafir edilen depremzedelerle DSİ Bölge Müdürlüğü tesislerinde iftar yaptı. Kirişci, iftar sonrası yaptığı konuşmada "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından kalıcı konutların temellerinin hızla atıldığını işaret etti. İhtiyaç sahiplerinin evlerine 1 yılda kavuşmalarının hedeflendiğini belirten Kirişci deprem sonrası millet dayanışmasına dikkati çekti.

Kirişci şöyle devam etti:

"2019 yılının sonu, 2020 yılının başını hatırlayın. Kendi gelişmiş olsa da bizim sahip olduğumuz değerlere sahip olmayan Batı'nın kendi Kovid hastaları için gösterdikleri bir muameleye bakın. Bir de millet olarak şu depremde bizim sergilediğimiz tutum ve davranışlarımıza bir bakın. El ele verdik, gönül gönüle verdik. Elimizde bir ekmeğimiz varsa bunu bölüştük. Bolu'daki bir kızımız bir koliye kendi oyuncaklarını koydu, akranına moral olur diye Malatya'nın Doğanşehir ilçesine gönderdi. Biz de oradaydık. İşte bu milletin büyüklüğü buradan geliyor. Millet büyük olunca devletimiz de güçlü oluyor."

 "Oraları boş bırakmamalıyız"

Kirişci, Türkiye'nin tüm illerinin depremzedelere kucak açtığını ve acısını paylaştığını, birlik ve beraberlikle zor günlerin aşılacağını söyledi.

Depremzedelere seslenen Bakan Kirişci sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz kaleleri asla boş bırakmayacağız. Kendi topraklarımıza mutlaka geri dönmeliyiz. Çünkü o topraklar biz varsak bir değer, bir anlam ifade ediyor. Sizin de bu duyguları taşıyan kardeşlerimiz olduğunuzu tahmin ediyorum. Buralar bize ev sahipliği yapıyor. Aydınlı kardeşlerimiz bizi bağrına basıyor. Türkiye'deki tüm şehirlerimiz de kardeşlerimize evlerini gönüllerini açtılar. Ama bizim olmazsa olmazımız, kendi vatan toprağımız, kendi coğrafyamız, kendi ilçemiz, kendi köyümüz olmalı. Yeniden oralara geri dönmeliyiz. Oraları boş bırakmamalıyız."

Depremzedelerle sohbet eden Kirişci çocuklara oyuncak hediye etti.

Programa Vali Hüseyin Aksoy ile AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Rıza Posacı, Metin Yavuz ve AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten de katıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Kahramanmaraş merkezli depremler #vahit kirişçi #depremzede #aydın
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