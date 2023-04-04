Bakan Kirişci, Denizli'de depremzedelerle iftarda buluştu:

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, deprem bölgelerinde hayat normalleştiğinde depremzedelerin memleketlerine dönmesini arzu ettiklerini söyledi.

Bakan Kirişci, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerden Denizli'ye gelen depremzedelerle Pamukkale Üniversitesi Yerleşkesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurdunda düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Kirişci, yaptığı konuşmada, depremler nedeniyle büyük acı yaşayan Türkiye'nin bu acıyı da birlik, beraberlik ve kardeşlikle aşacağını ifade etti.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen afette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileğinde bulunan Kirişci, "Bu travmayı da acıyı da atlatmak üzereyiz. Tabii ki acı büyük. Şu anda depremin yaşandığı 11 ilden hemşehrilerimiz, kardeşlerimiz yurtlarımızda, Denizli'mizde misafir. Denizli halkımıza, Denizli'deki bütün yöneticilerimize, bizler, sizler adına şükranlarımızı sunuyoruz. Çünkü kardeşlik, dostluk, aynı ülkenin vatandaşı olmak, millet olmak, bir olmak, beraber olmak işte tam da budur." dedi.

Bakan Kirişci, depremin ardından enkaz altındaki canları kurtarmak için mücadele ettiklerini dile getirerek şöyle devam etti:

"Artık kurtarılacak canlarımız kalmadığında bu kez oradaki enkazın kaldırılması çalışmalarını yürüttük. Vatandaşlarımızın çadır başta olmak üzere o ilk günlerdeki ihtiyaçlarını karşıladık. Her türlü destek ve barınma, giyinme, hijyen ihtiyaçlarını devlet olarak, ülke olarak, millet olarak karşılamanın çabası içinde olduk. Sonra konteyner kentler kuruldu. Sizin geride bıraktığınız o kardeşlerimiz şu anda o kentteler, konteyner kentlere yerleştiriliyor. Ve işin bundan sonraki aşaması olan temeller atılarak TOKİ'nin afet konutları inşası başladı. Kent merkezinde olanlar kente göre, köy ve kırsalda olanlar da köy evleri tarzında inşallah 1 yıllık sürede yapılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş olacak."

Avusturya'nın yüzölçümü ve nüfusuyla karşılaştırma

Kirişci, geride kalanların acılarını dindirmek için devlet, hükümet ve millet olarak çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Depremin çok büyük bir coğrafyada etkili olduğunu hatırlatan Bakan Kirişci, şunları kaydetti:

"Depremin yaşandığı coğrafya, dünyadaki 100 ülkeden daha büyük. Geçenlerde Avusturya Tarım Bakanı misafirimdi. Ona şunu söyledim, 'Ülkenizin nüfusu 8,8 milyon ama 11 ilin yer aldığı doğrudan etkilenen deprem bölgesinin nüfusu 14 milyon. Avusturya olarak sizin yüzölçümünüz 83 bin kilometrekare, bizim 11 ilin yüzölçümü 110 bin kilometrekare.' Bu gerçekten bir asrın felaketi, asrın afeti. Rabbim inşallah bir daha yaşatmasın."

Kirişci, acıları dindirmek için yapılacak her katkının mutlu edeceğini belirterek, "Hepinizden arzumuz, isteğimiz, inşallah normale döndüğünde tekrar o kaleleri boş bırakmamak adına topraklarımıza geri döneceğiz. Bunu yapmakla mükellefiz çünkü o depremde, afette hayatını kaybedenlerin oradaki şehitliklere defin işlemlerini yaptık. O şehitlerin öksüz ve yetim kalmaması lazım. Hepimiz oralara tekrar dönmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar çok büyük badireler atlatan Türkiye'nin bu acının da üstesinden geleceğini vurgulayan Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiç endişe etmeyin, maddi olan şeyler yerine konur. Önemli olan birliğimiz, beraberliğimiz. Bu konuda da Allah'ın izniyle bunun da üstesinden geleceğiz. Elbette acı, üzüntü, keder hepimizin ortak. Ama önümüzde de bir hayat var. Bu ülkeyi yeniden ayağa kaldırmamız, daha büyük, güçlü bir Türkiye yapmamız gerekiyor, buna da artık hepimizin birlikte çalışması gerekiyor."

Bakan Kirişci, iftar programında yurtta kalan depremzedelerin sorunlarını dinledi, çocuklarla ilgilendi.

Programa Denizli Vali Yardımcısı Mehmet Okur, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli milletvekilleri Cahit Özkan ve Ahmet Yıldız ile AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör de katıldı.