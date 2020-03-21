Bakan Koca açıkladı: Can kaybı 21'e yükseldi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini Twitter'dan paylaştı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Hasta sayımız 947’ye ulaştı. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var" dedi.

Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 2.953 şüpheliye test yapıldı, bunlardan 277’si pozitif çıktı. Hasta sayımız 947’ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12’sini kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor" dedi.

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