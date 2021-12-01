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Bakan Koca açıkladı: Fırtına nedeniyle 5 kişi öldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Marmara Bölgesinde yaşanan Lodos Fırtınası kaynaklı afet olaylarında 63 kişi yaralanmış, 5 kişi hayatını kaybetmiştir" dedi

Bakan Koca açıkladı: Fırtına nedeniyle 5 kişi öldü
01 Aralık 2021 Çarşamba 08:43

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Bölgesinde yaşanan fırtınaya bağlı afetlerle ilgili Twitter hesabından açıklamada bulundu. Bakan Koca, yaptığı açıklamada "Marmara Bölgesinde yaşanan Lodos Fırtınası kaynaklı afet olaylarında 63 kişi yaralanmış, 5 kişi hayatını kaybetmiştir. Afet yerlerinde 28 adet 112 Ambulansı, 3 UMKE Timiyle 99 sağlık personeli görevlendirilmiştir. Milletimize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kaydetti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Fahrettin Koca #fırtına #fırtına ölüm
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