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Bakan Koca'dan '4 bin Suriyeli sağlık çalışanı' aldık sözlerine açıklama!

Bakan Koca'dan '4 bin Suriyeli sağlık çalışanı' aldık sözlerine açıklama!
25 Mart 2022 Cuma 08:35

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "4 bin Suriyeli sağlık çalışanı istihdam ettik" sözleri tepkilere neden olmuştu. Konu ile ilgili Koca'dan açıklama geldi. Koca, açıklamanın özünden saptırıldığını ileri sürdü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “DSÖ Göç ve Sağlık Toplantısı'nda, 29 ilde 185 Göçmen Sağlığı Merkezi açıldığını, buralarda ülkemize mecburen göç eden 787'si hekim, 34'ü diş hekimi, bin 49'u hemşire, yaklaşık 4 bin Suriyeli sağlık çalışanı istihdam edildiğini söyledim. Konu özünden saptırıldı. Bu insani proje, Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye Delegasyonu ile Bakanlığımız arasında imzalanan Doğrudan Hibe Sözleşmesi çerçevesinde hayata geçirilmiştir. Türkiye'de Göçmen Sağlığı Hizmetlerinin Desteklenmesi Projesi 2017'den beri devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Göçmen Sağlığı Merkezleri'nin yapımı ile görevli sağlık personelinin istihdamının Avrupa Birliği fonlarından karşılandığını aktaran Bakan Koca, devamında şu açıklamada bulundu:

"Personel sadece Suriyeli hastalara hizmet vermektedir. Personel Sağlık Bakanlığı kadrosunda değildir, proje kapsamında geçici sözleşmelidir. Göçmen Sağlığı Merkezlerinin AB projesi kapsamında açılmasındaki amaç, sağlık tesislerimiz ile sağlık personelimiz üzerinde oluşan yükü arzu edildiği şekilde azaltmaktır. Gerçek böyleyken, istihdam başta olmak üzere konunun saptırılması kabul edilemez."


Kaynak: DHA
Etiketler; #Fahrettin Koca #suriyeli #suriyeli sağlıkçı #suriyeli istihdam
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