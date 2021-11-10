Bakan Koca'dan başhekimlere 'nöbet' mektubu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ildeki eğitim araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerinin başhekimlerine mektup göndererek, asistan hekimlerin uzun ve yıpratıcı çalışma sürelerini azaltmakta, nöbet düzenlemelerini yasal mevzuata uygun ve insani koşullara kavuşturmakta irade ortaya konulmasını istedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ildeki 136 başhekime asistan hekimlerin nöbetlerinin mevzuata göre düzenlenmesi konusunda mektup gönderdi. Bakan Koca, 'Saygıdeğer başhekim arkadaşım' diyerek başladığı mektubunda "Bu mektubum, son derece önemli bir konuyu sizinle hasbihal amacı taşıyor. Gerek sağlık hizmetlerinde gerek bu hizmetlerin sürdürülmesi için yapılan planlamalarda yaşanan bazı sorunlar için birinci derecede farkındalık sahibi kişiler sizlersiniz. Gösterdiğiniz çaba, özellikle, yaşadığımız süreç açısından takdire şayandır. Şahsım ve ilgili tüm yönetici arkadaşlarım adına teşekkürlerimi tekrar ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

Koca, 1.11.2021 tarih ve 95796091-010.07 sayılı 'Uzmanlık Eğitimi Görenlerin Nöbet Hizmetleri' konulu genelgenin İl Sağlık Müdürlüğünce başhekimlere ulaştırıldığını hatırlatarak şöyle dedi:

"Genelge, çözümü aciliyet gösteren bir sorun için kararlı, kalıcı adımlar atmanızı gerektiriyor. Uzun ve yıpratıcı olan çalışma sürelerini azaltmakta, nöbet düzenlemelerini yasal mevzuatımıza uygun ve insani koşullara kavuşturmakta tam bir irade ortaya koymalıyız. Bu konuda sizinle yakın, titiz bir diyalog içinde olacağız. Asistan hekimlerin nöbetlerinin mevzuata göre düzenlenmesi konusundaki kararlılığımızın en iyi örneklerinden birini sizin vereceğinize inanıyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum."