FENERBAHÇELİLER ANITKABİR'DE
FENERBAHÇELİLER ANITKABİR'DE
0
İNANILMAZ FİYATA SATILDI!
İNANILMAZ FİYATA SATILDI!
0
DÜNYA DA YAS TUTMUŞTU!
DÜNYA DA YAS TUTMUŞTU!
0
ANITKABİR'DE 10 KASIM
ANITKABİR'DE 10 KASIM
0
banner763

Bakan Koca'dan başhekimlere 'nöbet' mektubu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ildeki eğitim araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerinin başhekimlerine mektup göndererek, asistan hekimlerin uzun ve yıpratıcı çalışma sürelerini azaltmakta, nöbet düzenlemelerini yasal mevzuata uygun ve insani koşullara kavuşturmakta irade ortaya konulmasını istedi

Bakan Koca'dan başhekimlere 'nöbet' mektubu
10 Kasım 2021 Çarşamba 14:04

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ildeki 136 başhekime asistan hekimlerin nöbetlerinin mevzuata göre düzenlenmesi konusunda mektup gönderdi. Bakan Koca, 'Saygıdeğer başhekim arkadaşım' diyerek başladığı mektubunda "Bu mektubum, son derece önemli bir konuyu sizinle hasbihal amacı taşıyor. Gerek sağlık hizmetlerinde gerek bu hizmetlerin sürdürülmesi için yapılan planlamalarda yaşanan bazı sorunlar için birinci derecede farkındalık sahibi kişiler sizlersiniz. Gösterdiğiniz çaba, özellikle, yaşadığımız süreç açısından takdire şayandır. Şahsım ve ilgili tüm yönetici arkadaşlarım adına teşekkürlerimi tekrar ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

Koca, 1.11.2021 tarih ve 95796091-010.07 sayılı 'Uzmanlık Eğitimi Görenlerin Nöbet Hizmetleri' konulu genelgenin İl Sağlık Müdürlüğünce başhekimlere ulaştırıldığını hatırlatarak şöyle dedi:

"Genelge, çözümü aciliyet gösteren bir sorun için kararlı, kalıcı adımlar atmanızı gerektiriyor. Uzun ve yıpratıcı olan çalışma sürelerini azaltmakta, nöbet düzenlemelerini yasal mevzuatımıza uygun ve insani koşullara kavuşturmakta tam bir irade ortaya koymalıyız. Bu konuda sizinle yakın, titiz bir diyalog içinde olacağız. Asistan hekimlerin nöbetlerinin mevzuata göre düzenlenmesi konusundaki kararlılığımızın en iyi örneklerinden birini sizin vereceğinize inanıyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum."


Kaynak: DHA
Etiketler; #Fahrettin Koca #başhekim mektup #sağlıkçı nöbet
Önceki Haber
Kurtoğlu ve Taşdelen, izleyenleri büyüledi
Sonraki Haber
Altınordu fabrikası durmuyor
Küçücük köpeğe tecavüz ettiler!
Küçücük köpeğe tecavüz ettiler!
0
Fenerbahçeliler'den Anıtkabir ziyareti
Fenerbahçeliler'den Anıtkabir ziyareti
0
Ticaret Bakanlığı'ndan 'efsane cuma' uyarısı!
Ticaret Bakanlığı'ndan 'efsane cuma' uyarısı!
0
Atatürk'ün ölümü sadece Türkiye'yi değil, dünyayı yasa boğdu
Atatürk'ün ölümü sadece Türkiye'yi değil, dünyayı yasa boğdu
0
İskenderun Teknik Üniversitesi 14 kişi alacak
İskenderun Teknik Üniversitesi 14 kişi alacak
0
İstanbul Arel Üniversitesi 69 kişi alacak
İstanbul Arel Üniversitesi 69 kişi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.