Bakan Koca'dan doktorlara zam açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hekimlere yönelik düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne eklenerek yapılacağını söyledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de AK Parti grup toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı. Koca, hekimlere yönelik düzenlemenin TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne madde ihdasıyla eklenerek gerçekleştirileceğini kaydetti. Koca, "Bütün siyasi parti gruplarının da başkanlarının da destek vereceğini ümit ediyoruz, destek vereceklerinden bir şüphem yok. Hekimler, diş hekimleriyle ilgili; genel uygulama, sabitin genel bütçeye aktarılması dahil önemli maddeler" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koca açıklama yaptığı sırada gazetecilerin yanına gelerek, "Ne söyledi?" diye sordu. Gazetecilerin hekimlerle ilgili düzenlemeye ilişkin açıklama yaptığını belirtmesi üzerine Erdoğan, "Para pul söylemedi mi?" diye sordu. Bakan Koca da detay vermediğini ifade etti. Erdoğan, "Detaylarını sizden alabilir miyiz?" sorusu üzerine, "Hepsi geliyor. 5 bin, 2 bin 500 lira; bu tür zamlar geliyor" diye konuştu.

Erdoğan'ın ardından açıklamasını sürdüren Koca, düzenlemenin özellikle hekimleri mutlu edeceğini belirterek, "Emeklilikle ilgili pratisyen hekimlere ek gösterge olarak 13 bindi, 33 bine; uzman hekimler, diş hekimler dahil olmak üzere 17 bindi, 40 bin ek göstergeye çıkmış oluyor. Bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira. Düzenleme bugün Meclis'te bütün milletvekillerinin, siyasi parti gruplarının desteğini bekliyoruz. Sabit ek ödeme de genel bütçeye aktarılıyor" diye konuştu.