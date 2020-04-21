Bakan Koca Koronavirüs rakamlarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini ve 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini ve 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, toplam hayatını kaybedenlerin sayısı, 2 bin 259'a, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 918'e yükseldi.

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini ve 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, toplam hayatını kaybedenlerin sayısı, 2 bin 259'a, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 918'e yükseldi.

Ümitsiz olma rehavete kapılma

Bakan Koca ayrıca, "Veriler bize şunu söylüyor: Ümitsiz olma, rehavete kapılma. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon" dedi.



