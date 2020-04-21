Bakan Koca Koronavirüs rakamlarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini ve 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı.

Bakan Koca Koronavirüs rakamlarını açıkladı
21 Nisan 2020 Salı 19:35

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini ve 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, toplam hayatını kaybedenlerin sayısı, 2 bin 259'a, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 918'e yükseldi.
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini ve 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, toplam hayatını kaybedenlerin sayısı, 2 bin 259'a, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 918'e yükseldi.

Ümitsiz olma rehavete kapılma

Bakan Koca ayrıca, "Veriler bize şunu söylüyor: Ümitsiz olma, rehavete kapılma. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon" dedi.


 

Önceki Haber
Saldırıyı lanetliyoruz
Sonraki Haber
Bakan Koca Koronavirüs rakamlarını açıkladı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.