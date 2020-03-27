Bakan Koca son durumu açıkladı: Can kaybı 75'e yükseldi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü (koronavirüs) ile ilgili son dakika gelişmelerini, hayatını kaybeden hastaların sayısını ve son vaka sayılarını paylaşıp uyarılarda bulundu.

Bakan Koca son durumu açıkladı: Can kaybı 75'e yükseldi!
27 Mart 2020 Cuma 07:32

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Test sayımız dün 5035'ti. Bugün 7286 olarak gerçekleşti. 1196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3629'a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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