Bakan Koca: Toplamda 59 hastamızı kaybettik!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini Twitter'dan paylaştı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433" dedi. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar" dedi.