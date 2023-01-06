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Bakan Kurum açıkladı! İkinci el konutlar için de çalışma başlatıldı!

Bakan Kurum açıkladı! İkinci el konutlar için de çalışma başlatıldı!
06 Ocak 2023 Cuma 15:04

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta gelirliye konut projesi kapsamında 2. el konutların da alınabilmesi için çalışma yapacağız." ifadelerini kullandı


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Manavgat TOKİ Sosyal Konut Projesi'nin teslim töreni için gittiği Manavgat'ta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Kurum, uygun kredi faiz oranının başka projelerde de uygulanıp uygulanmayacağı sorusu üzerine, "Yeni Evim projesindeki vade oranları yeni konutlar için. İkinci el konutları vatandaşlarımızın alabilmesi için de çalışmalar yapacağız. Tüm dünyada sosyal konut anlayışı rafa kaldırılmışken biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.

Etiketler; #ikinci el konut #murat kurum
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