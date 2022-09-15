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Bakan Kurum'dan tepki çeken açıklama! Sosyal medyada gündem oldu!

15 Eylül 2022 Perşembe 10:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde sosyal konut projesini duyurmuştu. Proje ile ilgili ekranlarda açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, söylediği sözler nedeniyle sosyal medyada gündem oldu. Asgari ücretli birinin nasıl hem kira hem de konut kredisini ödeyeceği sorusuna yanıt veren Kurum, vatandaşlara borç almayı önerdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sosyal konut projesi ile ilgili sorularını cevapladı. Bununla birlikte Bakan Kurum’un, “Asgari ücretliler hem kira hem konut kredisini nasıl ödeyecek” sorusuna verdiği yanıt sosyal medyadan yoğun tepki aldı.

Bakan Kurum’un tepki çeken yanıtı şöyle:

“5 bin 500 lira alıyor. Hem kira ödeyecek hem konut kredisi taksiti ödeyecek hem de evini geçindirecek. Tabii bunu yapabilmesi için ilave mesai ve kazanç sağlaması gerekiyor. Bunun için vatandaşımız biraz dişini sıkarak, biraz eşinden, dostundan borç alarak, biraz ek mesai yaparak bu bedeli karşılayabilir.”

Öte yandan Bakan Kurum CHP’li İzmir yönetimini eleştirmek isterken, “İzmir işgal altındadır” ifadelerini kullandı.

Etiketler; #murat kurum #erdoğan #konut projesi #cnn türk #asgari ücretli
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