Bakan Kurum: Deprem bölgesinde 73 bin 972 köy evi yapacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde 73 bin 972 köy evi yapılacağını açıkladı.

Bakan Kurum: Deprem bölgesinde 73 bin 972 köy evi yapacağız
24 Şubat 2023 Cuma 14:52

Bakan Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgemizi ihya ve inşa sürecinde 73 bin 972 köy evi yapacağız. Güvenli, sağlıklı, yöreye uygun evlerimizi, ahırı, bahçesi, özgün mimarisi ile inşa edeceğiz" dedi.

Kurum, Malatya'da 17 bin 990, Hatay'da 15 bin 59, Kahramanmaraş'ta 13 bin 16, Adıyaman'da 9 bin 896, Gaziantep'te 9 bin 536, Diyarbakır'da 2 bin 927, Şanlıurfa'da 2 bin 81, Osmaniye'de 1378, Kilis'te 1002, Adana'da 701, Elazığ'da 386 konut yapılacağını duyurdu. 

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