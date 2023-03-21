Bakan Özer: 4 ilde okullar, 27 Mart'ta kademeli olarak açılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem felaketinden etkilenen Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Hatay'da eğitim-öğretimin 27 Mart'ta kademeli olarak başlayacağını duyurdu.

Bakan Özer, Hatay İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde düzenlenen Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından konuşan Özer, deprem felaketinden etkilenen şehirlerin kategorize edildiğini, ilk 2 kategoride yer alan 6 kentte eğitim-öğretimin başladığını hatırlatıp, 3'üncü kategorideki Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Hatay'a ilişkin bilgi verdi.

4 İLDE 27 MART'TA KADEMELİ EĞİTİM

Bu illerde eğitim-öğretimin 27 Mart'ta kademeli olarak başlayacağını aktaran Özer, "Yapılan istişarelerden sonra bu 3'üncü kategoride yer alan 4 ilimizde eğitimi kademeli olarak başlatma kararı aldık. Diğer 6 ilimizde olduğu gibi merkez ve ilçelerin tamamında değil; hayatın normalleştiği illerde eğitim-öğretime inşallah başlayacağız. Bu kapsamda Malatya ilimizde; Arapgir, Arguvan, Kale, Pütürge, Doğanyol, Yazıhan, Darende, Hekimhan ilçelerimizde, Adıyaman ilimizde; Kahta, Gerger, Sincik, Samsat ve Çelikhan ilçelerimizde, Kahramanmaraş ilimizde Andırın ve Ekinözü ilçelerinde, Hatay'da ise Yayladağı, Altınözü, Erzin, Reyhanlı, Payas, Dörtyol ve Arsuz ilçelerimizde 27 Mart tarihi itibarıyla eğitim-öğretime başlayacağız" dedi.

İKİLİ YA DA TAŞIMALI EĞİTİM SİNYALİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı'nca sağlam raporu verilen okullarda eğitim-öğretimin başlayacağını anlatan Özer, "Gerekmesi durumunda ikili ve taşımalı eğitim ile süreçleri yöneteceğiz. Adını saymadığımız ilçelerde eğitim süreçlerinin başlamasını valiliklere bırakıyoruz. Diğer taraftan, 6 Şubat tarihinden itibaren bu travmayı atlatmaları için çadırlarda, konteyner ve prefabrik okullarda çocuklarımızı yalnız bırakmadık. Bölgemizde bin 793 çadır, konteyner ve prefabrik okullarda; çocuklarımız eğitim öğretime devam ediyor" diye konuştu.

'HİÇBİR ÖĞRENCİMİZİ MAĞDUR ETMEYECEĞİZ'

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilerle ilgili de bilgi veren Özer, şunları söyledi:

"8 ve 12'nci sınıf öğrencilerimiz ile ilgili bir dizi karar aldık. Hem ikinci dönem konularının sınavlara dahil olmaması hem de bölgedeki 734 noktada destekleme ve yetiştirme kursları açtık. Her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Hiçbir çocuğumuz mağdur etmeyeceğiz. İnşallah bu hafta sonuna kadar da 734 olan destek noktasını bine çıkartacağız. Yaklaşık 40 milyar TL'lik bir yatırımı bölgeye aktarıyoruz. Yatırımları, koordineli şekilde birkaç hafta içerisinde nihayetlendirmiş olacağız. Bölgeye çelik konstrüksiyonlu prefabrik kalıcı okullar yapacağız. Bölgeye 500 yeni prefabrik okul yapma kararı aldık. Nisan ayına kadar adım adım bunları hizmete alarak, çocuklarımızın eğitim-öğretimini desteklemeye devam edeceğiz."