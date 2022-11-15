Bakan Özer'in bu hareketi sosyal medyada tepkilere neden oldu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hatay ziyaretinde kendisine çiçek vermek isteyen öğretmenin çiçeğini kabul etmedi. Özer, atama bekleyen öğretmen konuştuğu sırada kulağını kaşırken, görüntüler ise sosyal medyanın gündemine oturdu



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir dizi ziyaret ve temel atma töreni için Hatay'a gitti. İl merkezindeki ziyaretler ve eğitim değerlendirme toplantısının ardından Kırıkhan'da yapılacak olan Fen Lisesi'nin Temel Atma Törenine katılan Bakan Özer, program kapsamında İskenderun'da İl Milli Eğitim, İlçe Müdürleri ve Resmi Okul Müdürleri İle birlikte 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı'nı da gerçekleştirdi.TARTIŞMA YARATAN GÖRÜNTÜ

Bakan Özer'in şehirdeki ziyaretleri sırasında kameralara yansıyan bir görüntü ise sosyal medyada gündem oldu. Özer, Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin öğretmen talebini bir buket çiçekle ileten genç öğretmenin uzattığı çiçeği kabul etmedi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Görüntülerin ardından, konuyla ilgili yorum yapan sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar bakanın güvenlik gerekçesiyle çiçeği almamasının normal olduğunu, bu yüzden ekibinin çiçeği aldığını söylerken; bazı kullanıcılar da alması gerektiğini ifade etti.