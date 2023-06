Bakan Özhaseki, Murat Kurum'dan görevi devraldı

Yeni kabinede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olan Mehmet Özhaseki, Murat Kurum'dan görevi devraldı. Özhaseki, deprem bölgesindeki konutların söz verildiği gibi en kısa süre içerisinde bitirilmesini hedeflediklerini söyledi

Mehmet Özhaseki, bakanlıkta düzenlenen törenle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevini Murat Kurum'dan devraldı. Kurum, 5 yıl önce görevi Özhaseki'den devraldığını hatırlatarak, "5 yıldır ülkemizin 81 ilinde; her afette, her depremde, her selde tüm ekibimizle birlikte vatandaşlarımız için, milletimiz için, vatanımız için elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye çalıştık. Buraya gelirken şunu Rabbimizden niyaz etmiştik; 'Allah bizi milletimize, devletimize mahcup etmesin. Geldiğimiz gibi gidebilelim' istemiştik. Hamdolsun bugün de milletimize mahcup olmadan, devletimiz için, vatandaşımız için tüm ekibimizle birlikte gece gündüz çalıştık, ürettik. Ülkemizin refahı ve milletimiz için tüm gayretlerimizi sarf etmeye ve bu manada şehirlerimizin altyapısını ve üst yapısını geliştirmeye gayret gösterdik. El ele gönül gönüle 81 ilimizin inşası için birlikte çalıştık. Emaneti Sayın Bakanımıza devrediyoruz. Bundan sonraki süreçte de Bakanlığımız başarılı hizmetlere devam edecektir. Biz buna yürekten inanıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

'5 YIL SONRA YİNE KENDİSİNE DEVREDEBİLİRİM'

Bakan Özhaseki de hayırlı olmasını dileyerek, "5 yıl kadar önce bu odada, bu koltukta, bu makamda değerli kardeşime bu görevi devretmiştim. O gün elimizden geleni yapmanın huzuru içinde ayrılmıştık. Süreç içerisinde de değerli bakanımı hep çalışırken, gayret ederken gördüm. Teslim aldığı bayrağı zirveye doğru taşırken gördük. Bundan dolayı da mutluluk duyuyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra kendi özel hayatında ve daha sonra sürecek olan siyasi hayatında da başarılar diliyorum. Gerçi genç kardeşim; 5 yıl sonra kendisine yeniden devredebilirim" diye konuştu.

'ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM'

Özhaseki, Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu hatırlatarak, "Bu gerçeklikten hareket ederek tüm planlarımızı ona göre yapmalıyız. Son 100 yılda Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde 6'nın üzerinde şiddetle vuku bulan, yani yıkıcı teshiri olacak bir şiddetle devam eden deprem sayısı 60'ın üzerinde. Ölen insan sayımız 130-140 bine yakın. Yüz milyarlarca dolar zararımız var. Eğer bizler bu konuda hazırlıklı olabilirsek, ileriye doğru adımlar atabilirsek ülkemizi bu sıkıntılardan bu belalardan kurtarırız inşallah. Köklü bir medeniyetin temsilcisiyiz. Biz bütün bu kültüre dayanarak, yol haritamızı doğru belirleyip bakanlığın gelmiş olduğu noktadan daha ileriye götürmek için elimden geleni yapacağım. Bundan kimsenin endişesi olmasın" diye konuştu.

'ŞEHİRLERİMİZİ DEPREME HAZIRLAMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

Murat Kurum'un deprem bölgesinde çok gayret ettiğini belirten Özhaseki, "Şimdi oradaki konutların söz verildiği gibi en kısa süre içerisinde bitirilmesini hedefliyoruz. Akabinde başta İstanbul olmak üzere, bütün güzel şehirlerimizi depreme karşı hazırlıklı hale getirip, en az sayıda zayiat vereceğimiz şekilde bir ortamın doğurulması için de elimizden geleni yapacağız. Burada köklü bir gelenek var. Burada çalışkan, gayretli arkadaşlar var. Bakanlıkta işi bilen kardeşlerim var. Onlarla birlikte devraldığımız bu bayrağı teslim edeceğimiz güne kadar en iyi şekilde gayret ederek, zirveye taşımanın mücadelesi içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.