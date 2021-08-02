Bakan Pakdemirli: Her gelen yardımı kabul etmiyoruz çünkü...

Türkiye, günlerdir 35 ilde pek çok farklı noktada başlayan yangınlarla mücadele ediliyor. Bakan Pakdemirli yangınlarla ilgili son durumu paylaştı. 125 farklı noktadaki yangınlar kontrol altına alındı. Antalya ve Muğla'nın yanı sıra yeni başlayan Isparta yangınıyla birlikte 7 noktadaki yangınlara müdahale ediliyor

Günlerdir süren orman yangınları nedeniyle Türkiye adeta felaketi yaşıyor. İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların söndürülmesi adına yoğun çaba sarf ettiği yangınlarda büyük ölçüde ormanlık alan zarar gördü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy Yangın Koordinasyon Merkezi'nde son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

7 NOKTADA YANGINLAR DEVAM EDİYOR

Bakan Pakdemirli yangınlarla ilgili son durumu paylaştı. Buna göre, 125 farklı noktadaki yangınlar kontrol altına alındı. Antalya, Muğla ve Isparta'daki 7 noktada ise devam eden yangınlara müdahale ediliyor.

İşte Bakan Pakdemir'in konuşmasında satır başları:

"Son 5 günde 132 yangından 125'ini kontrol atına aldık, 7'si devam ediyor. Ayrıca 78 de kırsal yangına teşkilatımız müdahale etti. Termik santralle ilgili bir risk görünmüyor. Meteorolojik olarak yarın yine tüm zamanların en düşük nemi ile karşı karşıya kalacağız. Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın devam ediyor. Manavgat'ta Gündoğmuş'un tahliye edilmesi söz konusu.

Isparta'da Sütçüler mevkisinde 11.30 sularında bir yangın daha çıktı. Ona da hemen 1 uçak, 15 arazöz, 200'ün üzerinde personel sevk ettik, çalışmalara başladık. Yerleşim yeri odaklı ilerliyoruz, sabahtan itibaren Bodrum'da binlerce helikopter sortisi yapıldı. Tunceli Hozat'taki yangın kontrol altına alındı.

4 ÜLKEDEN GELEN YARDIM TALEPLERİ KABUL EDİLDİ

Yangınlara 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 850 arazöz, 150 iş makinesi ve 5 binin üzerinde personelle müdahalemiz devam ediyor. Son dönemde Azerbaycan, Rusya, İspanya, Hırvatistan'dan gelen yardım taleplerine tamam dedik.

Cumhuriyet tarihinin en büyük fidan kampanyasını başlatmıştık, ilk yağmurlarla birlikte bundan daha büyük dikimlere başlayacağız. Bilgi kirliliğine ve provokasyonlara dikkat etmemiz lazım. Çeşitli ülkelerden uçaklar gelmeye devam ediyor."

Her gelen yardımı kabul etmiyoruz. Çünkü 5 tonun altında su atan uçaklar bizim uçuş patentinde de kalabalık meydana getirebiliyor."