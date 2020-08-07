Bakan piyasayı manipüle etmesin

CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, Salihli'de üzüm üreticileri ile bir araya geldi.

Hasada az bir zaman kala üreticilerin talep ve beklentilerini dinleyen Başevirgen, 9 numara çekirdeksiz kuru üzümde bu sene taban fiyatın en az 13,5 TL olması gerektiğini ifade etti. Geçen yılın girdi maliyetleri ile bu yılın girdi maliyetleri arasındaki fiyat farkının, açıklanacak taban fiyatta baz alınması gerektiğini belirten Başevirgen, "Bu sene üzüm bağlarının başına gelmedik kalmadı. Yağmurdan doluya, aşırı sıcaktan fırtınaya kadar yaşanan doğal afetler nedeniyle üzümde rekolte %60 seviyelerinde. İlaç, mazot, gübre derken bütün maliyetler arttı. Açıklanacak taban fiyat üreticiyi mağdur etmemeli. Beklenenin altında fiyat açıklanırsa üzüm yetiştirecek üretici bulamayacağız." dedi.

"Fiyatlar erken açıklansın"

Üreticilerin, kuru üzüm alım fiyatlarının daha erken açıklanması yönünde talepleri olduğunu dile getiren Bekir Başevirgen, "TMO'nun müdahale alımı yapacağının kesinleşmesinin ardından üreticiler haklı olarak fiyatın da belirlenmiş olmasını bekliyor. Çünkü borcu olanlar elindeki üzümü belki de daha düşük bir fiyata satarak, kâr elde edebilecekken zarar ediyor. Son dakikada fiyat açıklanmasının amacını anlayamıyoruz." diye konuştu.

Geçen sene çekirdeksiz kuru üzüm 12-13 TL'den alıcı bulurken ve bu fiyat çiftçiyi neredeyse başa baş kurtarıyorken, Tarım Bakanı'nın " Üzümün fiyatı 10 TL'nin altına düşmeyecek " açıklamasından sonra fiyatların gerilediğini ve üreticinin zarar etmeye başladığını hatırlatan Manisa Milletvekili Başevirgen, "Geçen sene Tarım Bakanı kuru üzüm fiyatlarını üretici lehine yükseltmek için değil, tüccarlar ve ihracatçılar lehine düşürmek için çaba sarf etti. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) bu sene de müdahale alımı yapacak. Manisalı Bakandan, bu sene üreticinin beklentisi ve üzümün alıcı bulduğu değerin altında bir fiyat açıklayarak piyasayı manipüle etmemesini istiyoruz. " dedi.



