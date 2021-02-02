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Bakan Selçuk açıkladı: Öğretmenler aşılanacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin yol haritasıyla ilgili açıklamalarda bulundu: Anaokulları ve köy okulları 15 Şubat'ta, ilk ve ortaokullar 1 Mart'ta açılıyor. İlkokul öğrencileri haftada iki gün okula gidecek

Bakan Selçuk açıkladı: Öğretmenler aşılanacak
02 Şubat 2021 Salı 10:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün “15 Şubat’ta köy okulların açılmasını kararlaştırdık. 8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel okulların eğitim öğretimin 1 Mart’tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak” demişti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, corona virüs salgını nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimin yol haritasıyla ilgili açıklamalarda bulundu:

– 15 Şubat Pazartesi günü eğitime başlıyoruz. Köy okullarımızı tüm sınıflarda yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz. 15 Şubat’ta tüm bağımsız anaokullarımızı da açma kararı verdik.

HAFTADA İKİ GÜN

– 1 Mart’tan itibaren özel gereksinimli öğrencilerimiz için de özel eğitim okullarımız ve sınıflarımız eğitim vermeye başlayacak. 1 Mart tarihinde okullarımız, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak.1 Mart Pazartesi günü ilkokullarımız tüm sınıf düzeyleriyle açılacak. Öğrencilerimiz eğitimlere seyreltilmiş şekilde haftada iki gün devam edecek.

– Sokağa çıkma kısıtlaması olan gün ve saatlerde öğrencilerimiz izinli sayılacaktır. Öğrencilerimizin okullarımızda yüz yüze eğitime katılımları velilerimizin kararına bağlı olacaktır. Bu durumda çocuklarımız uzaktan eğitime devam edecek.

ÖĞRETMENLER AŞILANACAK

– Yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerimiz için şubat ayı içerisinde aşı uygulamasının yapılması planlanmaktadır.

Etiketler; #ziya selçuk #eğitim #yüz yüze eğitim
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