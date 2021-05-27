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Bakan Selçuk'tan öğretmenler için aşı açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "40 yaş üstü 57 bin mesai arkadaşımızın daha randevularının açılmasıyla 813 bin 400 öğretmen ve eğitim çalışanımız için aşı olma imkanı sağlanmış oldu" dedi

Bakan Selçuk'tan öğretmenler için aşı açıklaması
27 Mayıs 2021 Perşembe 10:21

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, öğretmenler ve eğitim çalışanları için öncelikli aşı uygulamasının hızla devam ettiğini belirterek, "40 yaş üstü 57 bin mesai arkadaşımızın daha randevularının açılmasıyla 813 bin 400 öğretmen ve eğitim çalışanımız için aşı olma imkânı sağlanmış oldu. Sağlıkla kavuşmak dileğiyle" dedi.
 

Etiketler; #ziya selçuk #öğretmen #öğretmen aşı
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