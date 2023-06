Bakan Şimşek, görevi devraldı: Türkiye'nin rasyonel zemine dönme dışında seçeneği kalmamıştır

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini devralan Mehmet Şimşek, "Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı, öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi, özlenen refaha ulaşmamızda anahtar olacaktır. Küresel zorlukların, jeopolitik gerginliklerin arttığı bir konjonktürde, kurumsal kalite ve kapasitemizi güçlendirerek makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz" dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakanlıkta yapılan devir teslim töreni ile Nureddin Nebati'den görevi devraldı. Törende konuşan Nebati, "Son 5 yılda bir yandan küresel ve bölgesel gelişmeler neticesinde karşı karşıya kaldığımız zorlu sınamaları aşmak, bir yandan da yerli ve milli bir üretim ekonomisinin ülkemizde giderek güçlenmesini sağlamak için mesai arkadaşlarımız ve milletimizle yan yana mücadele verdik. Bu yolculukta güçlü ve kararlı liderliğiyle her alanda ülkemizin önünü açarak bizleri ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonuna taşıyan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm kabine arkadaşlarıma, bakanlığımız bünyesinde birlikte çalışma fırsatı bulduğum Sayın Berat Albayrak’a, Lütfi Elvan’a, bakan yardımcılarıma ve tüm mesai arkadaşlarıma en kalbi şükranlarımı sunuyorum" dedi. Nabati, kendisinden görevi devralan Mehmet Şimşek’in görevinde başarılı olacağına inancının tam olduğunu söyledi.

'ŞEFFAFLIK TEMEL İLKEMİZ OLACAK'

Bakan Şimşek ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Şimşek, Nureddin Nebati’nin bakanlık dönemini yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta önemli kazanımlar elde edilen bir dönem olarak niteleyerek, katkılarından dolayı teşekkür etti. Şimşek, "Hükümetimizin temel hedefi toplumsal refahı artırmak. Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkemiz olacaktır. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı, öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi, özlenen refaha ulaşmamızda anahtar olacaktır. Küresel zorlukların, jeopolitik gerginliklerin arttığı bir konjonktürde, kurumsal kalite ve kapasitemizi güçlendirerek makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz. Vakit kaybetmeden orta vadeli program çalışmalarımıza başlayacağız. Sürdürülebilir yüksek büyüme için, mali disiplinin tesis edilmesi ve fiyat istikrarının sağlanması temel hedefimiz olacaktır. Orta vadede enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara düşürülmesi, her alanda öngörülebilirliğin artırılması, cari açığı azaltacak yapısal dönüşümün hızlandırılması, ülkemiz için hayati önem taşımaktadır. Uygulanacak maliye politikası ve yapısal reformlarda Merkez Bankası’na enflasyonla mücadelede destek olmak temel politikamız olacak" dedi.

'LİYAKATLI KADROLARIYLA ÖN PLANDA OLMUŞTUR'

Bakan Şimşek, bu öncelikler çerçevesinde çalışmaları eşgüdüm içerisinde, ilgili bakanlıklar ve kurumlarla güçlü bir koordinasyon sağlayarak yürüteceklerini vurguladı. Şimşek, "Bu yoğun dönemde en büyük yardımcım bakanlığımızın değerli kadroları olacaktır. Hem başbakan yardımcılığı hem de bakanlık yaptığım dönemden biliyorum ki; Hazine ve Maliye Bakanlığı güçlü insan kaynağı ve liyakatli kadrolarıyla her zaman ön planda olmuştur. Attığımız her adım, aldığımız her kararı ülkemize duyulan güveni ve istikrarı güçlendirmeye devam etmesi önem arz etmektedir. Devraldığım görevi sürdürmek adına, geceli gündüzlü çalışacağız. Pandemi, küresel finansal zorluklar ve depremle birlikte sadece ülkemiz değil, tüm dünya zorlu bir imtihandan geçiyor. Sayın Bakanımıza bu süreçteki gayretleri nedeniyle tekrar teşekkür ediyorum. Şahsıma zorluklar ve yüksek beklentilerle dolu ağır bir görev verildiğini biliyorum. İnşallah hep birlikte bu süreçten alnımızın akıyla çıkacağız. Mayıs ayında yapılan seçimlerde yoğun katılım sağlayarak demokratik tercihini güçlü bir şekilde ifade eden ve Sayın Cumhurbaşkanımız ile Cumhur İttifakı’na güven tazeleyen aziz milletimize şükranlarımı arz ediyorum" diye konuştu.