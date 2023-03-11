Bakan Soylu: 47 bin 932 kişinin nüfusta ölüm tescil işlemleri gerçekleştirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda 47 bin 932 kişinin nüfusta ölüm tescil işlemleri gerçekleştirildi. Bunların 6 bin 275'i yabancı uyruklu" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde toplantı düzenledi. Toplantı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, sabah Adıyaman'da bir toplantı yaptıklarını belirterek, "Şimdi de Malatya'dayız. Valimiz, koordinatör valilerimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımızla bir değerlendirme toplantısı ortaya koyduk. Hem geldiğimiz süreci değerlendirdik hem de atacağımız adımları yeniden hep birlikte masaya yatırmış olduk" diye konuştu.

'1619 KİŞİNİN DE KİMLİĞİ TESPİT EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR'

Şu ana kadar 42 konteyner kentin altyapısının tamamlandığını belirten Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"209 konteyner kente toplam 108 bin konteyner yerleştirilecek. Şu ana kadar 15 bin 809 konteyner kuruldu kurulumlar hala devam ediyor. Malatya’da ise 3 bin 247 konteyner kuruldu ve ailelerin önemli bir bölümü yerleştirildi. Buradan vatandaşlarımıza bir bilgi vermek istiyorum, bu yerleştirilmeler öncelikle depremde hayatlarını kaybedenlerin yakınlarıyla başlıyor, hemen ardından şehit aileleri ve gazi yakınları aynı zamanda hasta yaşlı engelli ve sosyal yardımlaşma vakıflardan yardım alanlar yerleştirilmeye devam ediyor. Şu ana kadar 411 bin, AFAD tarafından çadır dağıtıldı, bunların dağıtılmasına devam ediliyor. Bu ayın da sonuna kadar da 300 bin çadır dağıtılacak bunlarla birlikte toplam 700 bin rakamına çadır olarak çıkmış olacağız. Hem ülkemizde üretilenler var hem yurtdışında satın aldıklarımız ve gerek Türk Havayolları olsun gerekse diğer kargo şirketleri olsun dost ülkelerin kargo uçakları olsun sürekli getirdiklerimiz var Çin’den, Pakistan’a kadar başka ülkelere kadar bu nakliyatı sürdürüyoruz. Malatya'da şu ana kadar 53 bin çadır dağıtıldı. Bunların yanı sıra rahmeti rahmana kavuşan vatandaşlarımızın önce bunları Adalet Bankalığımız da ve Başsavcılığız da vermiş olduğumuz rakamlarla kamuoyuna duyurduk. Rahmeti rahmana kavuşan vatandaşlarımızın büyük bir bölümünün nüfusta tescili gerçekleştirildi. Nüfusta tescil şöyle gerçekleştiriliyor; bir Sağlık Bakanlığı'nın verileri iki kırsalda hayatını kaybedip, kaymakamlık tarafından bildirilenler, üç başsavcılıklar tarafından muayenesi ile birlikte. Bir kanal daha var, oda yabancı uyruklu vatandaşlar, dört ayrı kanaldan Türkiye Cumhuriyeti Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne geliyor ve burada ölüm tescil işlemlerini gerçekleştiriyor. Bu sayıyı söylemek istiyorum; 47 bin 932 kişinin nüfusta ölüm tescil işlemleri gerçekleştirildi. Bunların 6 bin 265'i yabancı uyruklu vatandaşlar. Şu ana kadar gerek DNA'sı gerek parmak izi alınan ve araştırması yapılan bin 619 kişinin de kimliği tespit edilmeye çalışıyor. Bunun içerisinde afette henüz yakınını bulamayan emniyetimize başvuru sayısı ise 264 bunların içerisinde yetişkin de çocuklar da var. Burada DNA ve parmak izi eşleştirmeleri hala devam etmektedir."

'AFAD KOORDİNASYON MERKEZLERİ İTİRAZLARA AÇIKTIR'

Özellikle hasar tespit konusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın görevlilerinin hasar tespit çalışmalarını yaptığını kaydeden Bakan Soylu, "Bu hasar tespit çalışmaları gerek belediyeler gerek nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğünün mekânsal adrese dayalı kayıt sitemi gerekse de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın coğrafi bilgisiyle eşlenerek E- Devlette ve hasar. gov.tr.'de yayınlanıyor. Burada yayımlandığı zaman kaçak binalarda kaynaklan belediyenin kaydından olmayan kaçak binalarda var bunlarında hasar tespiti yapılıyor. Doğal olarak vatandaş sisteme girdiği zaman ben bunu göremedim diyor. Kaçak yapıları göremeyenler için her vilayetimizde AFAD Koordinasyon Merkezleri itirazlara açıktır. İkincisi ise belediyelerin verdiği sokak numaralarıyla bu süreç içerisinde değişme olabiliyor bunları da arkadaşlarımız eşletirdi" şeklinde konuştu.

'DEPREM BÖLGESİNDE 10 BİN ESNAFA GEÇİCİ ESNAF DÜKKÂNI YAPIYORUZ'

Hiç kimsenin endişelenmemesi gerektiğini belirten Bakan Soylu, "Evleri az ve orta hasarlı olan 10 bin TL destek ödemesi alamayan vatandaşlarımız var, onların da tespit edilerek vatandaşlarımıza ödemeleri ulaştırılacaktır. Bu arada taşıma yardımları da başladı. Onlar da AFAD tarafından vatandaşlarımızın hesaplarına ödemeler gönderilmektedir. 10 bin esnafımıza deprem bölgesinde geçici esnaf dükkânı yapıyoruz. Bu rakam Malatya'da 2 bine kadar yaklaşmaktadır. Bir taraftan vatandaşlarımızın geçici barınmalarını sağlıyoruz bir taraftan da ticari hayatta esnafımızın yeni geçici bir adım atması için de destekte bulunuyoruz. El birliğiyle bu meselenin altından kalkacağımıza inanıyoruz. Allah nasip edecek bu şehirlerde duymaya alıştığımız müezzin sesini duyacağız çocuklarımızın okullarda ki o zil seslerine karışan güzel seslerini duyacağız. Biz büyük ve inançlı bir milletiz bu işin içinden hep birlikte çıkacağız" diye konuştu.