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Bakan Soylu açıkladı: Ölü sayısı 40'a yükseldi

15 Ekim 2022 Cumartesi 07:03

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yer altında işçilerin çalıştığı sırada şiddetli bir patlama meydana geldi. Olayla ilgili son durumu paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 40 madencinin hayatını kaybettiğini söyledi. Soylu, "58 madenci kurtarıldı. 40 şehidimize ulaştık. 11 yaralıdan 1'i taburcu oldu." ifadelerini kullandı


Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında grizu patlaması ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Maden ocağından gelen ilk bilgilere göre patlamanın 350 metre aşağıda meydana geldiği ve yer altında işçilerin mahsur kaldığı öğrenildi. Ekipler, işçileri kurtarmak adına acilen çalışma başlatırken, maden ocağında toplamda 400 işçinin çalıştığı ve patlamanın 4-12 vardiyasındaki işçilerin çalışmaları sırasında meydana geldiği kaydedildi.

BİRÇOK İLDEN DESTEK EKİP GÖNDERİLDİ


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan da patlamaya ilişkin açıklama geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada çeşitli illerdeki ekiplerin bölgeye sevk edildiği belirtilerek, "Amasra Taşkömürü İşletmesinde henüz belli olmayan bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Kütahya, Eskişehir, Zonguldak ve Karabük İl AFAD Müdürleri ile AFAD Sakarya Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü bölgeye yönlendirilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

BAKAN SOYLU VE DÖNMEZ BARTIN'A GİTTİ

Maden ocağındaki patlama nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ve İçişleri Bakanı Soylu'nun Amasra'ya ulaştığı ve bölgede inceleme yaptıkları öğrenildi.

BAKAN SOYLU'DAN YENİ AÇIKLAMA

 İçişleri Bakanı Soylu, Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamada 40 işçinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Soylu şu ifadeleri kullandı: "11 yaralımız hastanelerde. 6'sı Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde, 3'ü Bartın Devlet Hastanesinde, 2'si özel hastanede. Bir yaralımız taburcu edildi.

110 madencimizden 58'i kurtarıldı. Bir madencimizle ilgili belirsizliğimiz var, şu anda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor."


Kaynak: DHA
Etiketler; #bartın #amasra #maden ocağı #patlama #maden ölüm
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