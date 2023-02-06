Bakan Soylu'dan deprem sonrası açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. En büyüğü 6.6 olan 22 artçı deprem oldu" dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu. Soylu, sabah saat 04.17 civarında 7.4 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli deprem meydana geldiğini belirterek, şöyle dedi:

"7.4 yıkım ortaya koyan bir depremdir. Şu anda bütün valilerimiz, jandarma, emniyet, TSK, AFAD ve Kızılay ekiplerimiz görevlerinin başında ilgili bölgelere sevk ediliyor. Biz de bakan arkadaşlarımızla beraber yola çıkıyoruz. Kahramanmaraş'a ben gideceğim. Hatay'a Tarım Bakanımız gidecek. Gaziantep'e Murat Kurum, Osmaniye'ye Gençlik ve Spor Bakanı gidecek. Adıyaman'a Ulaştırma Bakanı, İstanbul'dan şu anda geçiyor. Malatya'ya ise Kültür ve Turizm Bakanı gidecek. Sağlık Bakanımız ise buraya intikal ediyor."

'SOSYAL MEDYADA DEZENFORMASYONLAR YANILTICI'

Soylu, deprem bölgesinde bazı yerlerde ciddi trafik sıkışıklıkları söz konusu olduğunu vurgulayarak, "Öncelikle ambulans ve arama kurtarma ekiplerine yol açabilmek için vatandaşlarımızın bulunduğu yerlerde araçları hareket ettirmemeleri önemli. Cep telefonları konusunda tüm Türkiye'de vatandaşlarımızdan tek bir isteğimiz var; cep telefonlarını deprem bölgesi haricinde kullanmamaları ve hatları meşgul etmemeleri. Özellikle sosyal medyada dezenformasyonlar bu saatte hem yanıltıcı hem meşgul edici. Bu vesileyle bazı valilerimizi bölgelere kaydırdık. Şu anda kargo uçaklarımız sevkiyata hazır. Maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımız var" diye konuştu.

'22 ARTÇI DEPREM OLDU'

Bilgi aldıkça AFAD Merkezinden gün boyunca bilgilendirme yapacaklarını aktaran Soylu, "En büyüğü 6.6 olan 22 artçı deprem oldu. 6.6 büyük bir depremdir. Bu yüzden hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi ve şu anda bahsettiğim bölgelerde de mümkün olduğunca dışarıda durulması işin esasıdır; şu kuvvetli artçı depremler bir şekilde sonlansın. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay burada kalacak. Bu şekilde bir görev paylaşımı yaptık. Şimdi biz de bütün ekiplerle beraber yola çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.