Bakan Soylu: Depremde 48 bin 448 vatandaşımız hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "6 Şubat'tan bu yana kadar Nüfus İdaresi'nin tescil ettiği, deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısının 48 bin 448 olduğunu belirtmek isterim" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde depreme ilişkin değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantının ardından 2 bakan, kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verip, genel durumu anlattı. Deprem felaketinin üzerinden 36 gün geçtiğini belirten Bakan Ersoy, "Malatya genelinde, şu anda 150 noktada enkaz kaldırma çalışmalarımız devam ediyor. Birkaç gün içerisinde 200 noktaya çıkacağız. Malatya'da en geç 1 hafta içerisinde, bütün bu hasar tespitleri de tamamlamayı düşünüyoruz. Kalıcı konutlarla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mız da gerekli çalışmaları başlattı. Yer tespiti kesinleşmiş, nihai karar verilmiş noktalarda 7 bin 763 konutun ihale aşamaları tamamlandı veya tamamlanmak üzere" dedi.

DEPREM FELAKETİNDE 48 BİN 488 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bakan Soylu da depremin izlerinin silinmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Nüfus İdaresi'nin tescil ettiği, deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 48 bin 448 olduğunu belirten Soylu, "6 Şubat'tan bu yana kadar Nüfus İdaresi'nin tescil ettiği, deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısının 48 bin 448 olduğunu belirtmek isterim. Vefat edenler içerisinde yabancı uyruklu sayı, 6 bin 660. Bunların büyük bölümü Suriyeli kardeşlerimiz. Şu anda kimliklendirmesi devam eden sayı ise 1615. Bunların bir kısmı yine yabancı uyruklu, bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımız. 4 kişinin de kimliklendirme çalışması Malatya'da devam etmektedir" diye konuştu.

Depremzedelere yönelik yardımların da devam ettiğini vurgulayan Soylu, "Nakdi yardım konusunda bugüne kadar 1 milyon 508 bin 108 hane, az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı, yıkık veya acil yıkılacak olarak müracaat etti. Bunun 1 milyon 376 bin 947 hanesine, 10'ar bin liralık ödemeler gerçekleştirildi. Artı bir ödeme daha vardı. O da taşınma yardımı. Bunun için 356 bin 602 başvuran hane var. 15 bin liralık taşınma yardımı için şu ana kadar 232 bin 894 ödeme yapıldı ve yapılmaya devam edecek. Şu ana kadar da 512 bin vatandaşımız da kira yardımına başvurdu. Değerlendirmeler yapılıyor. Bunlar da diğer yardımlar gibi hesaplarına aktarılmış olacak" dedi.

Enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin konuşan Bakan Soylu, "Yarınlarda ne kadar milyon ton kalktığını da kamuoyuna söyleyeceğiz. Tabii bundan sonra bir aşama daha var; ağır hasarlı binaların yıkılması. Genel hesabı vatandaşlarımıza şöyle arz edebiliriz; yüzde 25'i bunun acil yıkılacak ve enkazdır. Yüzde 75'i de ağır hasarlıdır. Aslında bu meselenin dörtte birini gerçekleştirmiş olacağız. Yine başka meseleyse geçici iş yerleri yapılıyor" diye konuştu.

'HERHALDE DOĞRU BİR YAKLAŞIM DEĞİLDİR'

Özellikle sosyal medyada üzerinden dezenformasyon ve yalan haber yapıldığını kaydeden Soylu, "Buradan bunları yapmaya çalışan kişilere tekrar sesleniyorum; milletimiz, devletimiz büyük bir gayret içerisinde, el birliğiyle tam milletimizin karakterine uygun bir şekilde mücadele etmektedir. Sahada binlerce tanımadığımız insanlarla karşılaşıyoruz. Herkes bir tarafından tutmuş, bu afetin oluşturduğu sonuçları kaldırabilmek için yaraları sarabilmek için çaba sarf etmekteyiz. Bunda bireysel vatandaşlarımız var, sivil toplum kuruluşlarımız var. Birçok yalanla hem insanlarımızın moralini bozmaya hem depremzedelerin moralini bozmaya hem de deprem bölgesinin dışındaki insanlara hiçbir şey yapılmıyormuş, anlayışı oluşturmak; herhalde doğru bir yaklaşım değildir. Hele buna siyasi kişilerin yapmadıklarını yapıyormuş gibi göstermesi, bazı insanların yapmadıklarını yapıyormuş gibi göstermesi de eklenince hakikaten sahada yaşayan insanlar her şeyi görüyor. Kimin ne yaptığını, kimin ne gayret gösterdiğini, kimin ne mücadele ettiğini, yapılanı, yapılmayanı, hepsini görüyorlar ama bunun üzerinden sosyal medyayı bir platform olarak değerlendirip, bir kötülük hanesi oluşturmaya gerek olmadığını bir kez daha söyleyeyim; bunların peşindeyiz" dedi.

'AFAD'IN HANGİ VİNCİ VARMIŞ'

Devletin çalıştığını vurgulayan Bakan Soylu, "Bugün yine adı kötülükle maruf olan bir gazetede 'AFAD, şu vatandaştan vinç parası aldı, kiraladı'. 'Nasıl almış, nasıl etmiş, nasıl vinç kiralamış, AFAD'ın hangi vinci varmış?' Bunlar, kamu ise kamu zaten bedava çalışıyor. Özel sektör de kiralama ve ihale yöntemi ile çalışıyor. Vatandaşımıza 'Sen evini yık' diye bir talimatımız da yok veya vatandaşımızdan böyle bir talebimiz de yok. Böyle bir durum da söz konusu değil. Böyle bir süreç gelmişse burada bir istismar vardır. Elbette ki görevimiz; bunun üzerine gitmektir ama bunu AFAD'a bocalamak, devlete bocalamak elbette ki ayrı bir kötülüğün maharetidir. Allah milletimizi de bizi de herkesi de bu kötülüklerden sakındırsın" diye konuştu.

DEPREMZEDELER NASIL OY KULLANACAK?

Seçim güvenliğine ilişkin de konuşan Soylu, "Bizim devlet olarak görevimiz; güvenliğini sağlamaktır. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararlarına uymak, aynı zamanda da vatandaşımızın oy kullanmada üzerimize düşen yükümlülükleri yerine getirebilmektir. Bunun için de bölge bölge bakan yardımcımızın başkanlığında; geçmişte bizim yaptığımız ama bugün deprem bölgesinde olmamız hasebiyle bütün güvenlik birimlerimiz bölgelere ayırdılar. Bu görevlerin hepsini diğer seçimlerde olduğu gibi takip edeceğiz, gerçekleştireceğiz. Seçime vatandaşlarımızın katılması, demokratik seçimlerinin bütün unsurların ortaya konulması ve güvenliğinin sağlanması hususunda adımlarımızı gerçekleştireceğiz. Tabii deprem bölgesine ait özel bir durum var; buradan başka illere giden vatandaşlarımız var. Bunlar, seçim döneminde belki orada kalacak. Doğal olarak da oyunu kullanacaklar. Eğer orada kalıp, oy kullanacaksa; Yüksek Seçim Kurulu ile de istişare yaparak ayın 17'si 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden kayıtlarını yerleşim yeri adreslerine alabilecekler" dedi.

Herkesin büyük seferberlik halinde olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, "En ufak bir eksiği gidermeye çalışıyoruz. Çadır ve konteyner standardını yükseltmeye çalışıyoruz. Sağlık, eğitim, aşı hizmetleri, yemek, temizlik hizmetleri, her biri belediyelerimizde, yerel yönetimlerimizde hep beraber bir arada gidiyor. Bunu yaparken de meseleyi başka taraflara hiç getirmeden, bir tartışmanın içine girmeden, milletimizin vaktini tartışmalarla meşgul etmeden, mümkün olduğunca yürütmeye çalışıyoruz. Muhataplardan da aynen bunu istiyoruz. Seferberlik halindeyiz ve gündemimizi tamamen deprem bölgesindeki ihyaya, depremzedelerimizin karşı karşıya kaldığı bu travmanın atlatılmasına, hep birlikte bir millet olarak ortaya koyacağımız, bu yüce gönüllülüğe bütün çalışmalarımızı vakfetmek, hasretmek istiyoruz" diye konuştu.

​Bölgede kuru gıda, hijyen ve temizlik malzemelerine ihtiyaç olduğuna da değinen Soylu, "Vatandaşlarımız buraya yardım göndermek istiyor. Nereye ne göndermek istediklerini soruyorlar. Ramazan ayına giriyoruz, ülkemizin içinden ya da dışından toplu iğne ucu kadar yardım eden kim varsa Allah, hepsinden azı olsun. Hiçbirini bu millet, memleket unutmaz" dedi.