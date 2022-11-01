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Bakan Soylu duyurdu! Yarın herkese mesaj gelecek!

Bakan Soylu duyurdu! Yarın herkese mesaj gelecek!
01 Kasım 2022 Salı 13:40

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da düzenlenen "Afet İletişim Çalıştayı"nda konuştu. 12 Kasım'da Düzce depreminin yıldönümünde ülkece tatbikat yapılacağını duyuran Bakan Soylu, "Saat 18.57'de radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye'ye aynı anda mesaj gelecek" ifadesini kullandı.

Süleyman Soylu İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından ortaklaşa düzenlenen "Afet İletişim Çalıştayı"nda konuştu. Afet anlarında ve sonrasında yapılacak çalışmalar için bilgilendirmeler yapan Soylu, 12 Kasım'da Düzce depreminin 23. yıl dönümünde ve depremin gerçekleştiği saatte ülkece tatbikat yapılacağını duyurdu.

Soylu, ülkece yapılacak tatbikat konusunda "Düzce depreminin yıl dönümünde 18.57'de ülkece tatbikat yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye'ye aynı anda mesaj gelecek" dedi.

Etiketler; #süleyman soylu #tatbikat #mesaj #haber
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