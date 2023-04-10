Bakan Soylu, Emniyet Genel Müdürü Aktaş ve emniyet personeli ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türk Polis Teşkilatı 178 yılın hiçbir dakikasını boş geçirmemiştir, ziyan etmemiştir" dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatının 178'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve emniyet personelini makamında kabul etti.

Türk Polis Teşkilatının, zorlukların büyüttüğü bir teşkilat olduğunu belirten Soylu, "15 Temmuz sonrası hem büyük bir FETÖ tahribatı hem sırtını güneyimizdeki karmaşaya dayamış bir PKK/PYD tehdidi hem dünyayı şok etmiş DEAŞ tehdidi hem de büyük bir göç baskısı altındaydık. Bugün kutlamasını yaptığımız 178 yıllık tecrübe, bu bakanlığın iki asırlık tecrübesi, kurumları, köklü devlet geleneğimiz tam da burada devreye girmiştir. Pek çok adım atıldı. Yaklaşık 40 bin FETÖ iltisaklı ve irtibatlı polis teşkilatından alındı. 157 bin yeni alımla bugün 340 bin kapasiteye ulaşıldı." diye konuştu.

Soylu, 30 bin bekçiyle çarşı ve mahalle bekçiliğinin yeniden ihya edildiğini belirterek, sadece yurt içinde değil, yurt dışında da başarılı bir şekilde polis teşkilatını ve ay yıldızı temsil eden, dünyanın en büyük spor organizasyonlarında kendisine güvenilen ve birçok ülkede birçok alanda eğitim veren Türk Polis Teşkilatı kapasitesine sahip olunduğunu vurguladı.

"Her başlıkta tarihi başarılara imza atıldı"

Bakan Soylu, özellikle afetlerle, salgınlarla mücadele, terörle, göçle, uyuşturucuyla dünyanın sınandığı bir dönemde her başlıkta tarihi başarılara imza atıldığını ifade etti.

Evden hırsızlık günlük ortalamasını 282'den 164'e çektiklerini aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"Dünyada küresel uyuşturucu arzındaki artışa rağmen uyuşturucu madde bağlantılı ölümler Türk Polis Teşkilatının ortaya koyduğu büyük mücadeleyle 941'den 270'li seviyelere geldi. Emniyet teşkilatımız, jandarmamız, sahil güvenliğimiz ve diğer birimlerimiz de tarihin en yüksek işbirliğini sağladı, terörle mücadelede tarihin en güçlü seviyesine geldi. Örgütte kopmalar, teslimler, iknalar katılımın 3 katına çıktı. Katılım sayısı, eylem sayısı, örgütün sınır içerisindeki eleman sayısı tarihin en düşük seviyelerine geldi. Geçen yıl sadece terör örgütüne 57 kişi katıldı. Yeni tehditlere karşı hep birlikte yeni kapasite ürettik. Siber suçlarla mücadele kapasitemizi uluslararası seviyeye taşıdık. Bundan en çok FETÖ, PKK ve FETÖ destekçileri, suç ve suç unsurları muzdarip."

Emniyet Teşkilatında Polis Arama Kurtarma Birimi'ni kurduklarını hatırlatan Soylu, "Bu çocuklarımız 6 Şubat'taki asrın afetinde destan yazdılar. Tam 1151 vatandaşımızı enkaz altından sağ çıkardılar. Türk Polis Teşkilatı 178 yılın hiçbir dakikasını boş geçirmemiştir, ziyan etmemiştir." diye konuştu.

"Türk Polis Teşkilatı nice 178 yıllar milletinin emrinde olacak"

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da Türk Polis Teşkilatının kurulduğu günden bugüne milletin emrinde ve hizmetinde olduğunu söyledi.

Teşkilatın milletin huzuru, güvenliği ve bekası için yurdun her noktasında görevinin başında olduğunu dile getiren Aktaş, "Türk Polis Teşkilatının daha nice 178 yıllar milletinin emrinde olacağını ve Allah'ın izniyle alnının akıyla görevini en iyi şekilde yapacağını da arz etmek istiyorum." dedi.