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Bakan Soylu'nun kuzeni silahlı saldırıda öldürüldü!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni olduğu öğrenilen 59 yaşındaki Sefa Dönmez, uğradığı silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybetti. Dönmez'in 5 kurşunla vurulduğu öğrenilirken, saldırgan Fatih U. da gözaltına alındı

Bakan Soylu'nun kuzeni silahlı saldırıda öldürüldü!
19 Temmuz 2022 Salı 08:58

Olay, dün akşam saatlerinde ilçede Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Fatih U. ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Fatih U., belinden çıkardığı tabanca ile Dönmez’e 5 el ateş etti. Dönmez vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ile Of Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Dönmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra Fatih U. silahı ile birlikte polise teslim oldu. Polis, cinayetle ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #süleyman soylu #sefa dönmez #soylu kuzeni #silahlı saldırı
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