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Bakanlığa 12 bilişim personeli alınacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 12 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu

Bakanlığa 12 bilişim personeli alınacak
14 Ekim 2022 Cuma 09:56

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin” 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 12 (Oniki) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

 


İlan için bugün başlayan başvurular 31 Ekim 2022 tarihine kadar sürecektir.

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