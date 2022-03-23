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Bakanlığa bilişim personeli alınacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere bilişim personeli alımı yapacak

Bakanlığa bilişim personeli alınacak
23 Mart 2022 Çarşamba 09:56

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin EK 6’ncı maddesine dayanılarak 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin” 8’inci maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca 5 (beş) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.


Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınava katılacak adayların seçiminde;
2020 veya 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı ve İngilizce dilinde geçerli bir Yabancı Dil Sınavı (YDS), Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) veya bu dilde yapılan eş değerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (CAE, CPE, TOEFL IBT, PEARSON PTE Akademik, vb.) diğer yabancı dil sınavlarından alınan yabancı dil puanı esas alınacaktır.


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