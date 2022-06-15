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Bakanlığın önüne ambulansı çekmişti. O şoför Bakan Koca ile görüştü

Dün bir ambulans şoförü Sağlık Bakanlığı'nın önüne ambulansı çekerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşmek istediğini söyleyerek bir eylem başlatmıştı. Daha sonra ikna edilen ambulans şoförü Bakan Koca ile bir araya geldi.

15 Haziran 2022 Çarşamba 11:11

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık binası önüne gelerek kendisiyle görüşmek isteyen ambulans şoförüyle bir araya geldi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şoför arkadaşımız arzusu üzerine misafirim oldu. Hasta nakil aracıyla naklini yaptığı hastanın Ankara Şehir Hastanesi aciline yatışını sağladıktan 2,5 saat sonra aracıyla bakanlık binası önüne park edişinden başladık, çok şey konuştuk. Ama bazı şeyler konuşulduğu yerde kalmalı." ifadesini kullandı.

Kimliği açıklanmayan şoförün, ambulansla Sağlık Bakanlığı önüne gelerek, taşıdığı bir hastayı bazı hastanelerin kabul etmediği iddiasıyla Sağlık Bakanı Koca ile görüşme talebinde bulunduğu öğrenildi.

Etiketler; #sağlık #Fahrettin Koca #ambulans şoförü #görüşme
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