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Bakanlık 14 personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı teknisyen ve tekniker olarak 14 kişi alacağını duyurdu

Bakanlık 14 personel alacak
10 Ağustos 2022 Çarşamba 08:13

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere ilanda unvanı, bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen münhal pozisyonlara, toplam 14 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Başvurular elektronik ortamda 22/08/2022-28/08/2022 tarihleri arasında alınacaktır.


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