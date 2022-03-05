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Bakanlık 1805 kişi alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında 1805 personel istihdam edilecek

Bakanlık 1805 kişi alacak
05 Mart 2022 Cumartesi 11:24

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sözleşmeli personel alımı, KPSS puan sıralaması ile yapılacak.

Alıma ilişkin tercih kılavuzu, özel koşullar, nitelikler, tercih edilecek pozisyon sayıları, ÖSYM tarafından KPSS 2022/4 tercih kılavuzu olarak yayınlanacak.

Adaylar, tercihlerini 4-10 Mart tarihlerinde ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirecek.

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