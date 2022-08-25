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Bakanlık 40 uzman yardımcısı alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 40 uzman yardımcısı alımı yapacağını açıkladı

Bakanlık 40 uzman yardımcısı alacak
25 Ağustos 2022 Perşembe 09:47

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında boş bulunan toplam 40 (Kırk) Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacaktır.

 

Adaylar başvurularını, 05/09/2022 (08:30) – 16/09/2022 (17:30) tarihleri arasında eDevlet üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda yapacaklardır.

Giriş sınavının yazılı bölümü, 09/10/2022 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

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