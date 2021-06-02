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Bakanlık açıkladı: Müzik emekçilerine destek!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yaptığı açıklama ile müzik emekçilerine haziran ayında tek seferde 3 bin TL destek yapacağını duyurdu

Bakanlık açıkladı: Müzik emekçilerine destek!
02 Haziran 2021 Çarşamba 08:38

Kültür ve Turizm Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada 'Müzik Susmasın' sloganıyla müzik emekçilerine 3 bin TL destek verileceği belirtildi. Yapılan açıklamada "Müzik emekçilerimiz için 'Müzik Susmasın' sloganıyla başlattığımız proje desteği Haziran ayında tek seferde 3 bin TL ödemeyle devam ediyor. Toplam destek miktarını yaklaşık 250 milyon TL'ye ulaştırmış olacağız" denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #müzik #müzik emekçileri #müzik emekçileri destek
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