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Bakanlık bilişim personeli alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı yapacak

Bakanlık bilişim personeli alacak
20 Ekim 2022 Perşembe 12:28

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere; 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı resmi gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi kapsamında, sözlü sınav sonucu başarı sıralamasına göre 13 (onüç) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Başvuruların 17/10/2022 - 06/11/2022 tarihleri arasında Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden yapılması gerekmektedir. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.


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