Bakanlık bilişim personeli alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı yapacak

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere; 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı resmi gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi kapsamında, sözlü sınav sonucu başarı sıralamasına göre 13 (onüç) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Başvuruların 17/10/2022 - 06/11/2022 tarihleri arasında Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden yapılması gerekmektedir. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.



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