Bakanlıktan şehirlerarası kısıtlama ile ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri' konulu genelge gönderdi. Peki yeni genelgeye göre şehirlerarası seyahat kısıtlaması nasıl olacak?

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme açıklamasından sonra İçişleri Bakanlığı da 81 ile ayrıntılı bir genelge gönderdi. Genelgede şehirlerarası seyahat kısıtlaması konusunda da açıklama yapıldı.

Sadece sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanacak, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre içerisinde şehirlerarası seyahate ilişkin herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyecek. Vatandaşların uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatler için ayrıca seyahat izni alması istenmeyecek, şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu ile ibraz etmeleri yeterli olacak. Seyahat edecek kişilerin, şehirlerarası toplu taşıma vasıtaları ile ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlilerinin özel veya resmi araçlarla yapacakları şehirlerarası seyahatlerine, kurum kimlik kartı ve görevlendirme belgesini ibraz etmeleri kaydıyla izin verilecek.

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvurularda, yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde bulunulabilecek.

Başvurular, sistem tarafından otomatik olarak onaylanacak, cenaze yakınlarına özel araçlarıyla seyahat edebilmeleri için gerekli seyahat izin belgesi oluşturulacak. Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacaklardan herhangi bir belge ibrazı istenilmeyecek, Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak yapılacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlar özel araçlarıyla şehirlerarası seyahat yapamayacak ancak zorunlu hallerde Seyahat İzin Kurullarından izin alarak özel araçlarıyla da seyahat edebilecek. Seyahat İzin Belgesi verilen kişiler, seyahat süreleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya daha önceden alınmış doktor randevusu olanlar ile kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan kişiler, bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş ve kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler, ÖSYM tarafından ilan edilen sınavlar ile merkezi düzeyde planlanan sınavlara katılacak olanlar, askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, özel veya kamudan günlük sözleşmeye davet yazısı olan ve ceza infaz kurumlarından salıverilen kişiler zorunlu hali bulunduğu kabul edilecek ve özel araçlarla seyahat edebilecek.