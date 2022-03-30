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Bakırçay Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

İzmir Bakırçay Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Bakırçay Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
30 Mart 2022 Çarşamba 09:48

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 3 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 


İlan için başvurular 29 Mart 2022 tarihinden itibaren yapılacak olup, 15 gün sürecektir.

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