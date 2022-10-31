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Bakırköy'de TIR, otomobilin üzerine devrildi

İstanbul Bakırköy'de TIR bir otomobilin üzerine devrildi. Kazada otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu

Bakırköy'de TIR, otomobilin üzerine devrildi
31 Ekim 2022 Pazartesi 11:38

Bakırköy'de üst geçide çarpıp devrilen TIR dorseni altında kalan otomobilin sürücüsü şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

Kaza saat 11.00 sıralarında Bakırköy Rauf Orbay Caddesi Yeşilköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 59 AB 925 plakalı TIR şoförü S.Ö., ilerlerken dorse üst geçide çarptı. Kaza sonrası TIR dorse ile beraber sola devrildi. Bu sırada sol şeritten giden S.S.D.'nin kullandığı 34 VY 4343 plakalı otomobil, boş dorsenin altında kaldı. Ezilen otomobilin sürücüsü S.S.D., kırılan camdan dışarı çıktı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle Yeşilköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. TIR'ı kaldırmak için olay yerine 2 vinç gönderildi. TIR'ı kaldırma çalışmalarında trafik polisleri yolu tamamen keserek trafik akışını farklı güzergâhlara yönlendirdi. Yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmanın ardından TIR kaldırıldı ve yol yeniden trafiğe açıldı


Kaynak: DHA
Etiketler; #bakırköy #tır #kaza #haber
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