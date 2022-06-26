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Balayından dönen çift, kazada hayatını kaybetti!

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden çiftin yeni evlendiği ve balayından döndüğü öğrenildi

26 Haziran 2022 Pazar 09:24

Kaza, saat 03.00 sıralarında Tosya D-100 Karayolu Çaykapı Köyü mevkiinde meydana geldi. İstanbul-Samsun istikametinde seyir halinde olan 06 DE 9797 plakalı otomobilin sürücüsü Hüseyin Etçi, yağan yağmurun etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, karşı şeride geçerek Samsun-İstanbul istikametinde ilerleyen 28 ABE 309 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Meydana gelen kazada, otomobilin sürücüsü Hüseyin Etçi ile aynı otomobilde bulunan Miray Sane Etçi hayatını kaybederken, yolcu otobüsünün sürücüsü ile otobüsteki 15 yolcu yaralandı. 

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

BALAYINDAN DÖNERKEN ÖLDÜLER

Kastamonu Tosya'da otomobil ile yolcu otobüsünün karıştığı kazada, 06 DE 9797 plakalı otomobilin sürücüsü Hüseyin Etçi ile Miray Sane Etçi'nin 18 Haziran'da evlendikleri ortaya çıktı. Yeni evli çiftin balayından dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #kastamonu #kaza #ölüm #otomobil kazası #otobüs kazası
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