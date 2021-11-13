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Balıkesir'de acı kaza: Dede ve torunu öldü

Balıkesir’de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Karani Mimsar (71) ile torunu Arda Alef (15) yaşamını yitirdi

Balıkesir'de acı kaza: Dede ve torunu öldü
13 Kasım 2021 Cumartesi 08:51

Kaza, önceki gün saat 21.00 sıralarında Bandırma-Gönen karayolu, Buğdaylı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bandırma İMKB Anadolu Lisesi Bilişim Bölümü 10’uncu sınıf öğrencisi Arda Alef, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle Gönen ilçesinde yaşayan dedesi Karani Mimsar’ı ziyaret etmek için minibüsle yola çıktı. Bandırma-Gönen karayolunda minibüsten inen Arda Alef burada kendisini bekleyen dedesi Mimsar Karani ile buluştu. Yolun karşısına geçmek isteyen dede ve toruna, Nedim Odabaş (54) yönetimindeki 34 JAV 65 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mimsar Karani ve Arda Alef’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından dede ve torunun cenazesi, Gönen Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası şok geçiren sürücü Odabaş vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi. Nedim Odabaş gözaltına alındı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #balıkesir #kaza #ölüm #dede torun ölüm
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